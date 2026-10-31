Si algún disfraz de Halloween debería ponerse el presidente del Senado este sábado es el de Rey de Corazones, ese personaje que sale al final de “Alicia en el País de las Maravillas”. Por supuesto, habrá que hacer ajustes en la tela, porque las ilustraciones del libro lo dibujan de muy baja estatura. Pero el resto del disfraz se puede quedar tal cual: sobre todo en la famosa escena del juicio contra la Jota de Corazones por el robo de tartas de fresa, en la que el Rey Corazones lleva puesta la típica peluca de los jueces de la época victoriana y, encima, una pesadísima corona. Lo curioso es que, hasta ese momento del texto, el Rey de Corazones -no lo confundan con el cantante Manny Manuel- se había mostrado ecuánime, cauteloso, y casi honorable, justo como el presidente del Senado se comportó en noviembre de 2020, cuando también presidía el cuerpo, y se le acercó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced con el interés de ocupar una vacante en el Tribunal Supremo. Entonces, ese año, todo era miel sobre hojuelas con el Tribunal Supremo; entonces, ese año, la Constitución no tenía errores, como sugiere su actual proyecto (el PS 1096); entonces, ese año, al parecer cualquiera -licenciado, abogado, fiscal o juez- podía reunirse con la entonces gobernadora para decirle: “Quiero ser juez asociado del Tribunal Supremo”; entonces, ese año, al parecer no era inmoral ser presidente del Senado y, a la vez, candidato para una plaza de juez asociado del Tribunal Supremo.