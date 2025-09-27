La Placita Barceló y el bienestar de la comunidad inmigrante
Defender la placita es defender el derecho a una vida digna y a demostrar que migrar no es un crimen, escribe Carlos Aguilar
27 de septiembre de 2025 - 11:00 PM
La bachata, el incesante golpe de fichas de dominó y las carcajadas enmarcaban las frecuentes reuniones de inmigrantes dominicanos en la Placita Barceló, bordando el ritmo con el que ese espacio cobraba vida. Y es que, para muchos, particularmente recién llegados a Puerto Rico y adultos mayores con pocos nexos sociales, y/o sin un estatus migratorio definido, esta placita sirve como un lugar donde encontrarse a sí mismos y también buscar trabajo. Ubicada en el corazón de Barrio Obrero, ha sido por décadas, refugio de una comunidad desplazada, facilitando su asentamiento, progreso económico y aportando a su bienestar en la diáspora. Hoy ya no es así.
