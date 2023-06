La reunificación de Jerusalén

El Día de Jerusalén es la celebración de la reunificación de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Aunque se observó hace unos días en Israel, en el calendario griego que usamos se designa el 6 de junio como el día de la reunificación. Todos recordamos las increíbles palabras que cumplieron las oraciones de 2000 años. “El Monte del Templo está en nuestras manos”, la icónica fotografía de los tres soldados mirando hacia el Muro de los Lamentos, altos oficiales del ejército israelí orando, con la cabeza inclinada, ante esta guerra que nos enorgullecía enormemente y también nos complicaba la vida. Como escribió Ephraim Kishon: “Lamento haber ganado”. Fue el cambio inmediato en la percepción de Israel por el resto del mundo. De repente, no éramos los débiles judíos refugiados de Europa. Nos convertimos en los judíos valientes del Medio Oriente que luchan por sus vidas. No era una percepción muy popular; aparentemente no sabíamos cuál era nuestro lugar.