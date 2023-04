Las dos realidades del juez Clarence Thomas

Con los años somos más tolerantes con ciertas realidades, pero también rechazamos otras con más ahínco. Hoy comparto dos realidades que rechazo, no solo porque la experiencia de los años nos abre los ojos, sino porque las posiciones que he ocupado me convirtieron en testigo del mucho daño y dolor que causan.

Nunca olvidaré a aquella mamá que, llorando, agradeció nuestra lucha por los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ porque cuando su hijo salía por la noche con los panas a divertirse como cualquier otro joven, ella le pedía a Dios que se lo devolviera sano. Las madres conocemos ese sentimiento muy bien: el temor de esa mamá no era provocado por los peligros “usuales” a los que nuestros hijos se enfrentan cuando salen por la puerta. Esta mamá temía por un factor adicional: que su hijo se topara con una de esas personas que creen que el valor del ser humano lo determina su orientación sexual, sexo o color, entre otros factores. Esa es una de las injusticias reales de nuestra sociedad que rechazo con todas mis fuerzas.

Lamentablemente, el temor de esa mamá cada día que pasa es más justificado. La American Civil Liberties Union publicó un informe que indica que, al 3 de abril 2023, se habían presentado 417 medidas legislativas en contra de la comunidad LGBTTIQ+ a través de las legislaturas estatales. Los temas principales son educación y cuidado de salud. El dato que más me preocupa es que ese total representa más del doble de este tipo de medidas legislativas radicadas en todo el 2022 (180).

Medios reportan que Thomas lleva más de dos décadas aceptando regalos, tales como viajes en aviones y yates privados, sin reportarlos en sus informes financieros, señala Zoé Laboy (The Associated Press)

Juez Clarence Thomas reacciona a cuestionamientos sobre recibo de regalos y viajes

Debo aclarar que esos números solo incluyen a los 50 estados. Al revisar la situación en Puerto Rico, siento algo de ánimo porque durante este cuatrienio no se ha aprobado medida alguna que vaya contra esos derechos.

La tendencia observada en las legislaturas estatales en Estados Unidos en contra de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ contrasta con la reciente determinación de la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS) de permitir que una niña de experiencia trans de 12 años siga compitiendo en su equipo de pista y campo de niñas. Considero que una decisión tan importante como esta ameritaba una explicación, pero resalto que una de las opiniones disidentes la firmó un juez que pudiera ser el mejor ejemplo de una realidad que rechazo férreamente.

El poder lleva a algunos a creer que son especiales y que están por encima de la ley, que las reglas aplican a todos menos a ellos y a los suyos. El juez Clarence Thomas parece ser una de esas personas. Y no es solo porque después de que SCOTUS quitara el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ese juez advirtió que el alto foro debía reevaluar otros derechos como el uso de anticonceptivos, y las relaciones sexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy cuestionamos las motivaciones de muchas de sus decisiones judiciales y le exigimos explicaciones por su conducta.

Los medios reportan que Thomas lleva más de dos décadas aceptando regalos, tales como viajes en aviones y yates privados, sin reportarlos en sus informes financieros en los que se supone incluya todo donativo con valor de $415 o más. El donante es una figura muy conocida en el Partido Republicano que apoya principios “conservadores”. Thomas, ¿defenderá principios “conservadores” en sus decisiones porque, como alega, cree en estos, o por influencias?

Como sociedad, esperamos que todo juez, sobre todo del Tribunal Supremo, tome decisiones sin responder a influencias indebidas. ¿Existirá algo peor que un líder que utilice su poder para arrebatar los derechos de quienes considera menos que él mientras se allega beneficios personales que, por su posición, no debería recibir? Lo peor es que parecería que cada vez son más.

