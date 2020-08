Las elecciones son el domingo que viene

Muchos electores, aunque no todos, saben que el próximo domingo, 9 de agosto, se celebran las primarias de los dos partidos políticos principales. Lo que resulte de ese proceso es lo que realmente estará en juego para las elecciones del martes, 3 de noviembre. Amplia es la democracia en su capacidad de permitir que otros partidos y candidatos hayan completado el proceso reglamentario para estar en las papeletas, pero todos sabemos que estas próximas elecciones se debaten entre el Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático.

Las demás opciones, serias y respetables, realmente no tienen posibilidad, al día de hoy, de ganar La Fortaleza, Comisaría Residente, Legislatura o alcaldías. Se estima que alguna representación en las legislaturas municipales es quizá lo más cercano a llegar para estos grupos. El sistema bipartidista que tenemos apunta a eso, sumado a que la Ley Electoral no permite, como sucede en muchos países del mundo, las coaliciones y alianzas entre partidos para impulsar candidaturas en particular. Recientes en la memoria están los casos del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) y Movimiento Unión Soberanista (MUS), que, al verse desprovistos de apoyo ciudadano y electoral, desaparecieron.

De ahí el planteamiento expresado en el titular de esta columna y que apunta a la importancia que tiene que los ciudadanos acudan a expresar su sentir en las primarias, porque lo que resulte de ahí es la oferta, popular o penepé, que va a prevalecer y que llegará al poder en enero de 2021. Idealmente las primarias son para seleccionar los mejores candidatos y en este proceso primarista del domingo que viene, los electores tienen una responsabilidad muy grande y no se limita a las candidaturas a la gobernación, que son las más llamativas en los medios noticiosos y de mayor inversión publicitaria. En cuanto a la candidatura a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington no hay primarias, de manera que los cinco ciudadanos aspirantes por los partidos inscritos ya tienen sus candidaturas seguras.

Una rápida mirada a las papeletas primaristas para la Legislatura a nivel nacional nos presenta un amplio escenario de candidatos, donde se seleccionan, en ambos partidos principales, a seis en la Cámara por Acumulación y a seis para el Senado por Acumulación. Ahí hay una cantera de candidatos en una combinación de caras conocidísimas y otras con diversos niveles de reconocimiento a nivel ciudadano. Conviene que cada elector vea detenidamente quiénes son los que deberían prevalecer en agosto para llegar a la papeleta de noviembre. Frecuentemente vemos cómo la Legislatura ha sido pasto de las llamas en cuanto a acusaciones de inefectividad y casos de corrupción y malos manejos, pero la realidad es ciertamente áspera: que lo que tenemos en la Legislatura es un reflejo fiel de lo que somos como sociedad. Tenemos legisladores de gran calidad profesional y moral, con ideas claras y afán por el trabajo en equipo, pero también tenemos otros que dejan mucho que desear. Basta con examinar el récord legislativo, sus comparecencias en los medios de comunicación, sus actuaciones en las vistas públicas, cuándo asisten a ellas y su comportamiento a nivel privado.

A usted elector, que piensa ir a votar en las primarias, le invito a que examine las papeletas con detenimiento, porque esas personas serán los instrumentos para aplicar el programa de gobierno que más votos reciba. En esta primaria del domingo 9 también están en juego las candidaturas en algunos precintos y distritos en todo Puerto Rico, así como ciertas alcaldías. Lo dicho: lo que resulte del próximo domingo es lo que tendremos en elecciones. Llegó la hora de ejercer la responsabilidad ciudadana.