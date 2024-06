Cuando advine en conocimiento de las vistas públicas sobre la extensión del Tren Urbano, inmediatamente busqué las páginas en las que se ofrecía información a la comunidad para participar en las audiencias. Cuando leí el Estudio de Análisis de Alternativas para la Extensión del Tren Urbano, pensé que me había equivocado de documento. ¿Tres páginas? Ahí comienza el problema: país que no se educa, no puede argumentar. Y si no puede debatir, no puede mejorar.