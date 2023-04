Los fariseos de hoy

Cuerpo, mente y espíritu me hicieron un reclamo al que no pude rehusarme: una pausa en Semana Santa. Y lo hice con dos excepciones: terminar de corregir el manuscrito del libro sobre mi padre y mantenerme atento a aquellas noticias que tuvieran alguna relación con la conmemoración religiosa, esto es, las actuaciones de los fariseos modernos.

Adentrarme en la historia de mi padre es también equivalente a sentir la presencia de mi madre, de quien puedo decir sin lugar a duda que era una mujer auténticamente religiosa. No juzgaba, no pretendía imponer sus creencias a otros, cada decisión que tomaba la hacía en estricta concordancia con su fe y fue de ella de quien escuché por primera vez una referencia a los fariseos. El diccionario dice que un fariseo es aquel que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene.

No tuve que esperar mucho para que comenzara el desfile fariséico. La congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Green, comparó, sin sonrojarse, el arresto de Donald Trump con los de Jesús y Nelson Madela. Me tuve que persignar varias veces al escucharlo. Esta señora, creyente en las teorías de conspiración de la extrema derecha, de haber vivido en las dos épocas a las que alude, hubiese estado del lado del apartheid que Mandela combatió y de los fariseos que criticaban las enseñanzas de Jesús. Las primeras acusaciones contra Donald Trump —porque otras vendrán y mucho más serias—, de pagar por el silencio de una actriz porno con la que había tenido relaciones sexuales, son ignoradas por la derecha cristiana estadounidense cuyos líderes religiosos han llegado a decir que Trump es el seleccionado por Dios para liderar a los Estados Unidos. Esto fue reseñado por Los Angeles Times del 23 de agosto de 2019 cuando en las redes sociales se fue viral un video en el que Trump alzó la cabeza hacia el cielo y proclamó: “Soy el elegido”. Detrás de ese elegido se han alineado los favorecedores de un nuevo orden social, dominado por racistas, antiinmigrantes, que rechazan los derechos sexuales y reporductivos.

El fariseísmo como estrategia para obtener réditos políticos parece ser la constante en las actuaciones de la derecha a nivel mundial y también en el ámbito local. En Estados Unidos y en Puerto Rico los recientes sucesos de actos de corrupción parecen encajar perfectamente en ese fariseísmo político. Ron DeSantis, gobernador de la Florida que aspira a heredar las huestes trumpistas, ha impuesto la censura a libros e ideas diferentes a su ideología fundamentalista. Ante las acusaciones contra Trump, se ha mantenido en silencio para no desagradar a su grey. Esta semana también se dio a conocer que el conservador Clarence Thomas, juez del Tribunal Supremo estadounidense, por veinte años gozó de viajes y lujos de parte de un donante del Partido Republicano y no lo reportó.

En Puerto Rico, la Fiscalía federal parece haberse contagiado con la indignación de Jesús en la víspera de la Pascua judía cuando expulsó a los mercaderes del templo. El común de estos políticos bajo investigación o ya acusados es el alarde que hacían de sus creencias religiosas. La lista incluye, entre otros, al exalcalde Ángel Pérez, que vino a rescatar la moral del pueblo de Guaynabo luego del paso de Héctor O’Neill; la exgobernadora Wanda Vázquez, peregrina por tierras españolas en la Semana Mayor; el santo varón alcalde del municipio ponceño, Luis Irizarry Pabón, y la primera dama, terapista de conversión, que se aprestan a rendir cuentas de sus cuentas de campaña; y la representante María Milagros “Tata” Charbonier, ejemplo de que una familia unida, permanece unida, hasta en las acusaciones de corrupción; en fin, faltaría mucho más espacio para este resumen fariseístico.

Terminemos con una foto conmovedora: el gobernador Pedro Pierluisi y el exgobernador Alejandro García Padilla, palas en mano, junto al reverendo Otoniel Font, celebrando los $32.5 millones de fondos de FEMA para la reconstrucción de la iglesia Fuente de Agua Viva, otorgados bajo la administración de Trump el elegido. ¡Dios los cría y el bipartidismo los junta!

