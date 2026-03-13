Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Jorge Almodóvar Capielo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los padres y los hijos que reciben la llamada del ejército

Para muchas familias, la guerra tiene un rostro muy concreto: el de un hijo, una hija, un hermano o una pareja que forma parte de las fuerzas armadas, escribe Jorge Almodóvar Capielo

13 de marzo de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En muchos hogares, ese duelo anticipado se manifiesta de maneras silenciosas. Vemos padres que siguen las noticias con atención, intentando entender cada movimiento internacional. Observamos madres que miran el teléfono con inquietud, temiendo que una llamada inesperada cambie la vida para siempre, afirma Jorge Almodóvar. (Shutterstock)

Las guerras no solo se libran en los campos de batalla. También se libran en silencio dentro de muchos hogares. Cada vez que aumenta la tensión en el Medio Oriente y se habla de movilización militar, hay padres que sienten que el miedo entra a su casa sin pedir permiso.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Almodóvar Capielo

Jorge Almodóvar Capielo

Arrow Icon
El autor preside la Sociedad Tanatológica de Puerto Rico y El Caribe.
