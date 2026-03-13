Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Los padres y los hijos que reciben la llamada del ejército
Para muchas familias, la guerra tiene un rostro muy concreto: el de un hijo, una hija, un hermano o una pareja que forma parte de las fuerzas armadas, escribe Jorge Almodóvar Capielo
13 de marzo de 2026 - 8:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.