Los retos de la reducción poblacional en Puerto Rico

En el 2030, un futuro no muy lejano, la mediana de edad en Puerto Rico será de 46 años y más del 30% de nuestra población tendrá 60 años o más. Muchos en el referido segmento probablemente no formarán parte de la fuerza trabajadora. La pregunta es si algún jefe de agencia trabaja hoy para tener disponibles herramientas de salud y seguridad, entre otras apropiadas para ese nuevo Puerto Rico.

Al presente ya se aprecia parte del impacto de ese dramático giro demográfico. Hace poco leí una noticia sobre la dificultad que hoy tiene el 83% de los patronos para reclutar el talento que necesitan. Así se desprende de una encuesta de la empresa Manpower Group. La entidad consigna que, aunque el referido reto no es exclusivo de Puerto Rico, somos la quinta jurisdicción con mayor dificultad para cubrir puestos vacantes en múltiples talleres de trabajo. El reporte sobre este desafío destaca que “antes tenías para una vacante 10 posibles candidatos, pero ahora tienes 10 vacantes y ningún candidato”. ¿Cuál será la situación mañana? Definitivamente se proyecta un panorama todavía más difícil.

¿Campaña gubernamental para promover los nacimientos en Puerto Rico?

En el período de 2020 a 2022 hubo 31,760 muertes más que nacimientos. O sea, ese Puerto Rico del futuro, ya no muy lejano, parecería presentarse como uno de menos población y, de la que quede, una proporción alta seremos viejos, escribe Zoé Laboy. (Ramón "Tonito" Zayas)

Notable baja poblacional al sur de la isla

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) en estimados poblacionales del 2022 documenta claramente la merma poblacional. Al comparar datos del 1 de abril de 2020 con los de julio de 2022, se aprecia un decrecimiento en el 99% de los municipios. Al mirar la población total, se observa que se ha reducido un 2%. El cambio refleja que tenemos en la isla alrededor de 64,000 residentes menos. Sin embargo, las cifras contrastadas en el IEPR nos advierten que dicho decrecimiento poblacional no es de hoy, sino que lo estamos experimentando desde 2005.

Las referidas cifras hay que evaluarlas en el contexto de que en Puerto Rico la tasa de mortalidad es más alta que la de natalidad. En el período de 2020 a 2022 hubo 31,760 muertes más que nacimientos. O sea, ese Puerto Rico del futuro, ya no muy lejano, parecería presentarse como uno de menos población y, de la que quede, una proporción alta seremos viejos.

Sobre este tema recuerdo haber escuchado al gobernador Pedro Pierluisi decir que el reto es crear las condiciones para retener a la población actual y atraer nueva población. Y, más reciente, que no descarta hacer una campaña instando a las parejas jóvenes a procrear. Con relación a las primeras expresiones estoy completamente de acuerdo. De eso se trata, de que las condiciones en la isla provoquen que los que nos queremos quedar aquí podamos hacerlo. Además, que los que se han tenido que ir, puedan regresar. Para alcanzar ese importante objetivo, esfuerzos como promulgar leyes y tomar decisiones ejecutivas no pueden producirse en un vacío. Tienen que articularse en coordinación con el sector privado.

Sobre el último comentario del gobernador al respecto, confieso que no lo entiendo. Me recuerda un comentario de la exrepresentante María Milagros Charbonier en 2017. Entonces ella hizo comentarios muy parecidos exhortando a las personas a tener más hijos para contrarrestar la reducción poblacional. Fueron muchas las críticas, bien merecidas, que recibió por esos comentarios.

Los líderes del país deben dedicar sus esfuerzos a crear un mejor Puerto Rico sin intervenir en nuestros hogares. La decisión de procrear debe ser una individual. Debe ser una determinación responsable, tomada a base de las circunstancias de cada persona en cada hogar. Una expresión como esa en voz de un líder se convierte en peligrosa. Solo hay que dar una mirada a ideas retrógradas y machistas de algunas figuras prominentes que pasan de ser opiniones a convertirse en pretensiones de política pública en piezas legislativas.

Aunque confío en que sus expresiones no las hizo con el ánimo de que se consideraran política pública de su administración, al primer ejecutivo le pido precaución. Quizás usted no, pero no dudaría que algún otro líder pueda pretender convertir el acto de procrear en un “deber social”.

