En Puerto Rico, algunos partidos políticos crean seguidores que no analizan, no cuestionan y que desarrollan actitudes de sumisión hacia esas colectividades. Estos seguidores se convierten en fanáticos que no razonan: peor aún, están opuestos y ajenos a la razón y tienden a creer ofrecimientos de esos partidos que son absurdos, insensatos e inverosímiles.