“Mi mejor regalo es tener a mi familia”

¡Hola! Tengo ocho años y soy la tercera de cuatro hermanos. Daniel es el mayor, Miguel tiene autismo y Alanis es mi hermana menor.

El autismo hace que sea difícil para Miguel compartir con personas. Le molestan los ruidos fuertes y se le hace difícil hablar y comunicarse. Por eso mis hermanos y yo lo ayudamos. Juntos decoramos el árbol de Navidad, hacemos que Miguel nos ayude y nos alegramos mucho cuando lo hace.

En Nochebuena hacemos galletas en familia y las ponemos con leche para cuando Santa llegue. Aunque a Miguel no le quedan perfectas las galletas, las decora de forma muy creativa. En la víspera de Reyes recogemos hierba y agua para los camellos. Vamos a casa de la abuela y compartimos con los primos, tíos y demás familiares.

La familia Muñoz Morales en una de las estampas navideñas en la Plaza de Juana Díaz, cuna de los Reyes Magos. (Suministrada)

Otra de nuestras costumbres es ir a Juana Díaz a ver la plaza, que está llena de luces y adornos hermosos. El día de Reyes esperamos con mucha emoción la caravana de los Reyes Magos de Juana Díaz.

A Miguel y a mis hermanos nos encanta celebrar la Navidad, nos gustan la música, las parrandas y la comida. Todos vamos juntos a la iglesia y le enseñamos a Miguel el niñito Jesús. Aunque a veces no se está quieto y hace ruido, siempre va con nosotros.

Para mí lo más importante de la Navidad no son los regalos; más bien se trata de compartir y de estar con tu familia. Mi mejor regalo es tener a mi familia. Lo más que me gusta es estar con mis hermanos y mi familia. En Nochebuena me siento junto al árbol y hago una oración agradeciendo a Dios por cada día de mi vida.

Ana posa con su osito de peluche, su hermanita Alanis, sus hermanos Miguel y Daniel, acompañados de sus padres Luisa y Daniel. (Suministrada)

Mis hermanos y yo hacemos cartas y postales para nuestros seres queridos. Inventamos juegos que jugamos todos juntos: fútbol, rompecabezas, carreras, Dame cinco y Tocaíto. Para que Miguel juegue fútbol lo que hacemos es decirle “corre”, “tú puedes”, “patea” y “goollll”. El rompecabezas se lo doy y lo ayudo, le doy instrucciones y luego Miguel lo hace. Hay que decirle las cosas de forma bien simple y corto.

Cuando jugamos a las carreras, mami dice “en sus marcas, listo y fuera” y todos corremos, y mami dice “tú puedes”. En Dame cinco, como Miguel aprendió a chocar la mano, le digo “Dame cinco, dame diez”, y si no sabe, Daniel me choca la mano para que Miguel vea cómo es. Con el Tocaíto le decimos “atrápame” y “corre”. Cuando Miguel se pone triste o le molestan los ruidos, lo abrazo y le digo “no pasa nada”. En las parrandas le damos instrumentos y lo ponemos a tocar.

Para mí, tener un hermano con autismo es difícil y lindo a la vez. Es difícil porque a veces se pone inquieto y no hace caso, hay que cuidarlo para que no se pierda y no se vaya corriendo. Es lindo porque es amable y cariñoso y es parte de nuestra familia.

El día de Reyes nos levantamos a las 5:00am y esperamos a que todos nos despertemos para abrir los regalos juntos. Animamos a Miguel para que encuentre los regalos y los abra. Una vez alguien sabio me dijo: “la Navidad no se trata de dónde estés sino con quién”.

Mi deseo en este nuevo año para Puerto Rico es que las personas de mi país aprendan a entender a las personas con autismo, que sepan que tienen sentimientos, que aprenden, que son buenas y que son como todos nosotros, que quieren sentirse incluidos y queridos.

¡Feliz Navidad y Feliz día de Reyes!