Niños en alto riesgo: la pasarela del apéndice

Ricardo, de cinco años, estaba inapetente. No tenía ganas de jugar. Experimentó dolor en el vientre bajo y vómitos durante seis horas. Su mama, doña Flor, lo llevo al centro de diagnóstico y tratamiento (CDT) más cercano. Después de seis horas de espera lo examinaron. Le diagnosticaron un virus estomacal. Le recetaron “algo” para los vómitos y le informaron a su progenitora que regresara, si los síntomas del niño empeoraban.

Al día siguiente, Ricardo se sentía peor. Volvió a vomitar dos veces, desarrolló fiebre, y diarreas liquidas. Su madre lo llevó nuevamente al CDT. Allí le hicieron un hemograma, uroanálisis y una placa sencilla del abdomen. El hemograma mostraba un aumento significativo en los glóbulos blancos. Se registraron 17,000, con una deviación hacia un numero alto de granulocitos, más cuerpos cetónicos positivos en la orina. La placa sencilla mostraba asas de intestino dilatadas.

Entonces llamaron a uno de los tres hospitales pediátricos y uno acepto al paciente, quien ingresó a través de su sala de emergencia. Después de seis horas de traslado a la sala de emergencia del hospital pediátrico privado, lo examinaron y notaron que Ricardo no se dejaba tocar la barriga.

PUBLICIDAD

En el caso de la emergencia pediátrica aquí relatada, el sistema de salud del país no identificó con rapidez que no todas las instituciones pediátricas de la isla tienen disponibles todos los servicios de especialistas y subespecialistas que se necesitan, escribe Humberto Lugo Vicente (Archivo)

Le ordenaron un ultrasonido, que se hizo al otro día, porque que el técnico a cargo no se encontraba en horario nocturno. El sonograma mostro un apéndice grande que no comprimía junto a liquido alrededor. El nuevo contaje de Ricardo era de 21,000 blancos. Comenzaron tratamiento de hidratación y consultaron un cirujano pediátrico.

El cirujano pediátrico ordeno un CT de abdomen y pelvis que se hizo sin contraste por boca, ni contraste en el intestino. El CT de abdomen y pelvis mostró lo que parecía ser un apéndice perforado contenido en un flemón inflamatorio con un absceso de ocho centímetros. Dado la situación complicada del apéndice, se decidió comenzar a administrarle antibióticos intravenosos. Además, se consultó con el servicio de radiología intervencional para drenar el absceso periapendicular. La institución no contaba con un radiólogo intervencional pediátrico. En la periferia ningún radiólogo intervencional de adultos quería aceptar y manejar al niño por miedo a una reclamación médico legal.

Se consultó al Hospital Pediátrico Universitario (HoPU) en el Centro Médico, el cual acepto el niño de inmediato. Nuevamente se alquilaron los servicios de ambulancia para trasladar a Ricardo al HoPU. El paciente continuo con antibióticos intravenosos que le habían propiciado una mejoría significativa. Entonces, se consultó al servicio de radiología intervencional.

Como era viernes de un fin de semana largo, con lunes feriado, no fue hasta el martes que el radiólogo intervencional pudo drenar de forma percutánea el absceso. Unas 48 horas después de drenado el absceso comenzó la mejoría clínica de Ricardo. El niño recibió una semana adicional de antibiótico intravenoso y pudo ingerir alimentos. Las diarreas desaparecieron y pudo darse de alta 10 días después de haber sido admitido a la institución hospitalaria.

PUBLICIDAD

Esta cronología resume una de muchas situaciones diarias que se viven en nuestro sistema de salud. Lo narrado es un caso de la vida real, excepto por el nombre del paciente que mantenemos en anonimato. Todos los días vivimos la pasarela del apéndice inflamado en niños pequeños, en menores con condiciones especiales como autismo o con condiciones neurológicas incapacitantes.

El sistema no se percató de que un niño preescolar perfora su apéndice cuando comienza a presentar síntomas en más de un 56% de las veces. No identificó que un contaje mayor de 17,000 es indicio de un problema inflamatorio serio del apéndice. Que no todas las instituciones pediátricas de la isla tienen disponibles todos los servicios de especialistas y subespecialistas que se necesitan.

Tenemos que buscar una solución a este problema porque si la condición de Ricardo se hubiera identificado prontamente y se operaba temprano, su estadía hospitalaria pudo ser apenas de dos días.

Si contáramos con un sistema de red electrónica (Network) donde supiéramos los especialistas o subespecialistas que tienen disponibles hospitales pediátricos o de adultos cercanos se agilizaban las consultas para atender mejor a los pacientes. En el caso de Ricardo, hubiéramos podido consultar sobre los galenos y el equipo disponible desde que acudió por primera vez al CDT. Así pudo haber sido referido a una institución específica donde él o cualquier otro enfermo sería atendido de acuerdo con sus síntomas y signos médicos específicos.

Podríamos usar inteligencia artificial para determinar inclusive el algoritmo de cuidado de un paciente preescolar como Ricardo de forma prospectiva. El gasto monumental que este caso engendró era prevenible. La morbilidad de esta condición es prevenible y previsible, pero necesitamos estar preparados de forma inteligente para lidiar con el futuro de la medicina en la isla.

PUBLICIDAD

TE PUEDE INTERESAR:

Advierten sobre marcado retraso en la vacunación pediátrica en Puerto Rico