Olores objetables en el Capitolio

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández (con lo que me cuesta poner entre comillas el dichoso “Tatito”), le ha confesado a este diario que utilizará el Proyecto 1356, de su autoría, para negociar con el gobernador cuando este quiera empujar una medida. En otras palabras, en el momento en que Pierluisi vaya a pedirle alguna colaboración al presidente cameral le contestará: “No, si no me firmas el P. de la C.1356… Yo te doy, tú me das”.