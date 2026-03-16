Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Paso histórico para la educación pública
Se ha producido un voto de confianza en la capacidad administrativa del gobierno de Puerto Rico para utilizar de forma responsable los recursos destinados a la educación de nuestros estudiantes, opina Eliezer Ramos
16 de marzo de 2026 - 10:30 PM
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