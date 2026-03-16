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prima:Paso histórico para la educación pública

Se ha producido un voto de confianza en la capacidad administrativa del gobierno de Puerto Rico para utilizar de forma responsable los recursos destinados a la educación de nuestros estudiantes, opina Eliezer Ramos

16 de marzo de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El secretario de Educación, Rafael Román, no ha decidido sobre el cierre de escuelas públicas. (Archivo GFR Media)
Se ha producido un voto de confianza en la capacidad administrativa del gobierno de Puerto Rico para utilizar de forma responsable los recursos destinados a la educación de nuestros estudiantes, opina Eliezer Ramos

Desde 2023, el Departamento de Educación de Puerto Rico operó bajo la supervisión de un síndico federal encargado de vigilar el manejo de los fondos federales destinados a nuestro sistema educativo. Aquella medida impuesta en 2019 respondió a retos administrativos que enfrentó la agencia, lo que representó un recordatorio de la necesidad de fortalecer nuestros procesos internos.

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Eliezer Ramos Parés

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El autor es abogado y se desempeña como secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico.
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