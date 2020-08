Pesquisa de Ética sobre chat: ¿toallazo o incompetencia?

El país no se extraña: se indigna ante otra muestra más de lo que parece ser un incidente más de incapacidad gubernamental para ejecutar lo que tiene que hacer por ley: la respuesta institucional diezmada. Obviamente, me refiero a las declaraciones de la Oficina de Ética Gubernamental en torno al “Chat de los Men”. Veamos.

Si Puerto Rico ha entendido bien, la investigación de los Men se cierra, pero se puede volver abrir (palabras posteriores al anuncio de cerrar) algo así como “dónde dije digo digo diego y por ahí nos vamos”. Se cierra porque Ética no ha podido diz que autenticar el chat. Además, se indica que los men no se han ofrecido a autenticarlo. Por favor… realmente: ¿se piensa que somos tontos?

Un comité de la Cámara de Representantes estudió el chat y encontró causa suficiente para residenciar al gobernador Ricardo Rosselló. Lo mismo concluyó una Comisión del Colegio de Abogados y Abogadas. El gobernador Rosselló aceptó pedir disculpas por lo que se dijo en el chat y solicitó a muchos funcionarios que dejaran el gobierno. Los privados que estaban incluidos tomaron posturas distintas.

Ante estos hechos, parece por lo menos sospechoso que Ética se declara imposibilitada de manejar una querella relacionada con los funcionarios públicos. No se puede autenticar el chat, ya que lo que ha circulado es una copia no fiel (se dice) de lo que fue el chat y ya este se borró de los teléfonos. Podemos coincidir que si se va a actuar legalmente contra alguien en un foro administrativo hay que tener la prueba. No creo que realmente Ética pensara que estos exfuncionarios iban a llegar allí indicando que venían a cuadrarle el caso a Ética. Pero qué ha hecho Ética para lograrlo: mutis mientras le echa la culpa al departamento de Justicia y que nadie les ha ayudado. ¿En serio?

¿Qué tal si se rodea de gente que sepa lo que hay que hacer para autenticar un documento y rodearlo de elementos probatorios que le ofrezcan al jugador una garantía de veracidad? ¿Qué tal si pedimos ayuda a Justicia, a la Fiscalía federal, al FBI, que señalen los expertos que están disponibles para precisamente recobrar información de los teléfonos cuando esta se borra? Todo lo que se escribe en internet es recobrable no importa que lo borres. ¿Qué tal si leemos el Artículo 2.3, (g) y (q) y buscamos la ayuda, como ahí se dice, de los tribunales? ¿No hay realmente algún abogado de confianza de Ética -un experto en Derecho- que guíe estos esfuerzos estrictamente legales? ¿No les parece que hace años Justicia procesó con éxito un caso de asesinato sin que tuvieran disponible el cuerpo del occiso, que era algo más complicado?

Lo más doloroso de todo esto es que este es un incidente más que refuerza la idea que el gobierno no funciona, que la incompetencia está rampante y que lo que reina es la desconfianza en el servicio público. Esta situación es cosa terrible para un país que tanto necesita de su gobierno y en el que los funcionarios públicos honestos que todos los días hacen su trabajo se salpican por la desconfianza que genera en el pueblo la incompetencia que los propios funcionarios comunican quizás sin entender las consecuencias de lo que dicen. Solo el voto inteligente puede cambiar este rumbo.