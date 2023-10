Por qué dicen que no hay obra

El gobernador Pedro Pierluisi está en una cruzada para tratar de rebatir la impresión generalizada de que su administración no tiene obra. Recientemente, cuando la prensa lo cuestionó sobre ese tema, las palabras del Primer Ejecutivo al país fueron las siguientes: “Será que a los que le preguntó no tienen carro. Porque todo el que se monte en un vehículo de motor y transcurra un rato en el vehículo va a ver la obra. Así que no sé con qué ciudadanos habló, porque si habló con los que se montan en vehículo de motor y transitan por nuestras carreteras, esos definitivamente que han visto la obra”.