28 de septiembre de 2025
OpiniónPunto de vista
OPINIÓN
Punto de vista
Ada Álvarez CondeAda Álvarez Conde
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:PPD: ¿qué es eso de refundar?

¿Caducaron los principios por los que se fundó el partido? Cuestiona Ada Álvarez Conde

28 de septiembre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En entrevista con Primera Hora, algunos jóvenes líderes del PPD no ven tan descabellada la idea, pero otros aseguran que lo importante no es el cambio de un logo, sino las estrategias del partido. (Archivo)
¿Caducaron los principios por los que se fundó el partido? Cuestiona Ada Álvarez Conde

Mucho ha surgido sobre la palabra refundar de cara a los trabajos que hace el Partido Popular Democrático (PPD), que va rumbo a la aprobación de un reglamento nuevo este domingo. Según el propio diccionario, fundar es establecer, crear o instituir algo que se considera duradero, especialmente una ciudad, una institución o una organización. Cuando se fundó el PPD pensaron en esto, ya que es el partido más longevo de Puerto Rico desde su creación en 1938.

PPDPartidos políticos
Ada Álvarez Conde

Ada Álvarez Conde

La autora es senadora del PPD.
