PPD: ¿qué es eso de refundar?
¿Caducaron los principios por los que se fundó el partido? Cuestiona Ada Álvarez Conde
28 de septiembre de 2025 - 8:00 PM
Mucho ha surgido sobre la palabra refundar de cara a los trabajos que hace el Partido Popular Democrático (PPD), que va rumbo a la aprobación de un reglamento nuevo este domingo. Según el propio diccionario, fundar es establecer, crear o instituir algo que se considera duradero, especialmente una ciudad, una institución o una organización. Cuando se fundó el PPD pensaron en esto, ya que es el partido más longevo de Puerto Rico desde su creación en 1938.
