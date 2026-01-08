Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eugene S. Smotkin Maeda
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Puerto Rican status: when consent cannot count

The uncomfortable truth is not about arithmetic in the Senate. It is about consent. A political status that cannot be meaningfully changed, approved, or exited by those who live under it cannot rest comfortably on democratic principle, according Eugene S. Smotkin

8 de enero de 2026 - 4:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
This is not a question of local disagreement or insufficient participation. It is a question of legitimacy. Statehood requires congressional approval, including the ability to secure sixty votes in the United States Senate to overcome a filibuster, Eugene S. Smotkin writes. (El Nuevo Día)

For decades, Puerto Rico has been told that its political status can be resolved through democratic choice. Plebiscites are organized. Ballots are cast. Preferences are recorded. The language of self determination is repeated with ritual regularity. Yet there is a problem rarely stated plainly. Under the current rules governing admission to the United States, one of the principal options repeatedly presented to voters, statehood, has no realistic procedural path forward.

ACERCA DEL AUTOR
Eugene S. Smotkin Maeda

Eugene S. Smotkin Maeda

El autor es profesor de Química y Biología Química.
