Puerto Rican status: when consent cannot count
The uncomfortable truth is not about arithmetic in the Senate. It is about consent. A political status that cannot be meaningfully changed, approved, or exited by those who live under it cannot rest comfortably on democratic principle, according Eugene S. Smotkin
8 de enero de 2026 - 4:30 PM
