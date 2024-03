Comencé mi carrera como ingeniero a principios de los noventa, en un momento en el que la tecnología informática crecía y cambiaba en un abrir y cerrar de ojos, lo que representaba una gran oportunidad en el mercado laboral. En ese momento, jamás pensé que ser emprendedor era una opción para mí. Fue mi desarrollo posterior como ingeniero y ejecutivo de una empresa de tecnología lo que me llevó a un despertar profesional y me enfrentó a la posibilidad de ser dueño de mi propio negocio. Mucho ha pasado desde entonces: de un grupo reducido de personas crecimos una empresa local que hoy cuenta con más de 200 trabajadores. Esa empresa la vendí, dos veces, y luego me jubilé, dejándola en una sólida posición y cultivando un mercado local de empresas de tecnología que es cada vez más prometedor.