Puerto Rico se queda sin niños: cómo evitarlo

Puerto Rico está ante uno de los retos más grandes de su historia: nos estamos quedando sin niños. Hace 10 años veíamos nacer aproximadamente 62,000 niños al año. En 2022, no alcanzamos los 15,000 nacimientos. Este es el factor que mayor impacto tendrá en la Isla en el futuro.

Al ritmo que vamos, dentro de 20 años no habrá puertorriqueños en edad reproductiva viviendo en la Isla. Esto significa que no habrá suficientes personas trabajando y pagando contribuciones. Que no habrá personas que aporten a las pensiones de aquellos que trabajan hoy. La decisión de no tener niños creará un impacto enorme para Puerto Rico. Esta pérdida de población en edades productivas y reproductivas afecta el tamaño de la fuerza laboral, la actividad económica, social, educativa y recreativa, así como los servicios de salud y de vivienda.

La respuesta está legislando, incentivando y creando política pública que realmente genere un cambio para nuestra sociedad, de acuerdo con Diego Sainz de la Peña.

La reducción en nacimientos ha sido una constante en los últimos años y se ha relacionado, entre otros factores, a la ola migratoria, que la pasada década significó una pérdida de 11.8% de la población de Puerto Rico, y a la disminución en la cantidad promedio de hijos de las mujeres puertorriqueñas.

En el 2021 se registraron 18,439 nacimientos y en el 2022, no llegaron a 15,000. Esta es una reducción de casi 20% en un año. Esto, atado a la ola de emigración de la isla de personas jóvenes con niños, o en edad reproductiva, nos limita aún más.

Pero lo más preocupante es que políticos y gobernantes no le están dando la importancia que merece este tema. Tampoco se ha abierto la comunicación entre líderes de los sectores más importantes de nuestra economía. Esta realidad va a transformar a la isla por completo, y no se está atendiendo, ni parece estar en el radar de aquellos que forjan el país hoy.

En Puerto Rico no se ha creado, ni siquiera se está hablando, de una política de población nacional, como lo hacen muchos países que han visto estas tendencias y las han atendido con éxito.

Países de Europa que están en este proceso de envejecimiento y donde nacen pocos niños están promoviendo incentivos a los padres, brindándoles más cuidos, mejores condiciones en las escuelas y mejores beneficios en el trabajo, con las licencias de maternidad y paternidad y los días libres, para que puedan atenderlos.

Las políticas de estimulación de la natalidad han funcionado en muchos lugares.

Francia, por ejemplo, ofrece múltiples beneficios, incluida una “subvención por nacimiento” de un poco más de US$1,000, y un pago mensual por hijo, además de otras asignaciones familiares, muchas de las cuales aumentan con el número de niños. Las familias francesas también reciben reducciones de impuestos sobre la renta y cuidos subsidiados por el Estado, así como horarios de trabajo flexibles, entre otros. Finlandia es otro ejemplo, al ofrecer programas para las familias, entre ellos el reconocido kit básico para bebés, un beneficio mensual para niños de alrededor de €100. En uno de sus municipios más pequeños, desde 2013, cada bebé recién nacido, “vale” 10,000 euros (US$11,000). Por otra parte, Estonia les da a las familias que tienen tres o más hijos una bonificación mensual de US$330.

Como pediatra durante 39 años, he visto esta merma en nacimientos durante muchos años, y he traído esto a la atención de economistas, empresarios, gobierno y colegas. Ya no podemos ignorar esta realidad. Necesitamos tomar esto con la urgencia que amerita, no a través de campañas publicitarias, ni la retórica de creer en el mañana. La respuesta está legislando, incentivando y creando política pública que realmente genere un cambio para nuestra sociedad.

