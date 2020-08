Quién ganó la primaria ideológica en el PPD

Recientemente culminó la primaria en el PPD para elegir candidato a gobernador. Tres candidatos tenían tres opciones para desarrollar al ELA. Carmen Yulín Cruz Soto sostenía que creía en la libre asociación; perdió ella y su opción. Eduardo Bhatia decía que era el único estadolibrista de los tres y que creía en un desarrollo del ELA no colonial, no territorial. Bhatia y su opción perdieron. Carlos Delgado Altieri decía que creía en un ELA no territorial y no colonial, pero esa opción y cambios en el status político, no estaban en la agenda de Washington en este momento.

La inteligencia norteamericana jugó en las primarias como los galleros, a pesar de que una ley federal eliminó las peleas de gallos. Apostaron a dos opciones, cubriéndose para no perder y siempre ganar. Pusieron en el horno todos los elementos para que Carmen Yulín perdiera, aunque errores de su parte contribuyeron a ese fin. La candidata de la libre asociación nunca debió aceptar formar parte a un alto nivel del equipo de Bernie Sanders. Eso la sacó de la capital, San Juan. La obligó a descuidar la administración pública y lo que eran sus logros administrativos. La alejó del debate público diario y del contacto necesario con el país, más allá de San Juan. Su base política, su fuerte, que es el contacto personal, se debilitó extraordinaria y letalmente.

PUBLICIDAD

A la segunda opción, Bhatia, de repente le salieron en su historial unos bonos en la AEE que le hicieron un gran daño a su credibilidad política. Los tenía hace años. Mientras fue útil en la agenda de crear algún tipo de Junta de Control fiscal, privatizar escuelas y privatizar la generación de energía de la AEE, los bonos no se conocían, eran casi clandestinos. Cuando comenzó a plantear un ELA fuera de la Cláusula Territorial para que fuera no colonial, aparecieron los bonos mortales y se desinfló Bhatia. En su equipo había estrategas que postulan el desarrollo del ELA dentro de la federación, en ideas neoliberales y en más privatización, por si acaso ganaba. Esos mismos estarán pronto en otro equipo. Uno que preservará muchas de esas ideas.

El candidato menos conocido, el de imagen sosegada y humilde, el buen administrador de un pueblo pequeño y poco poblado, tenía menos prensa en su contra. Tenía menos debates a nivel nacional arrastrando enemigos y adversarios, como los tenían Carmen Yulín y Bhatia. Este candidato proponía hacer una segunda transformación. La primera la hizo Muñoz planteando que “el status no estaba en issue”. La estrategia fue enfrentar los problemas socioeconómicos de Puerto Rico para evitar el grave enredo de espíritu de los que, según Muñoz, no estaban con el pueblo (Albizu), ni entendían la necesidad y urgencia de atender la pobreza material, aun a costa de la pérdida de libertad y los males del coloniaje. Esa estrategia a corto plazo produjo crecimiento económico; luego llevó al pueblo al deterioro moral y espiritual, con la pobreza y dependencia actual. Para don Pedro fue la cárcel; para Muñoz y su Partido Popular, el poder político con sus prebendas por más de veintiocho años.

Ya no se plantea una asamblea constitucional de status para el próximo cuatrienio. Eso divide al partido. La opción recalentada es una Comisión que estudie el problema y haga recomendaciones para el futuro. Cito: “Sin prisa, porque el status no es prioridad en Washington, y es divisivo en el PPD”. Vamos a administrar, después hablamos de poderes soberanos para el pueblo sujeto al coloniaje. ¿Quién dijo que los yanquis no saben jugar gallos? Jugaron a las cambias y ganaron como quiera.