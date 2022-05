Reflexiones de una boricua tejana sobre la tragedia de Uvalde, Texas

Hace unas semanas estaba en una tienda de departamentos y recibí una llamada de Puerto Rico. Era mi madre que quería saludarme. Naturalmente me habló en español y yo le respondí en ese mismo idioma. De momento me percaté de que una persona, obviamente de extracción anglosajona, me estaba mirando con intensidad, pero despectivamente. Rápido le dije a mi madre que colgara que yo la llamaría desde el carro.

No es la primera vez que me sucede algo así. De hecho, una vez al notar que yo estaba hablando en español con mi marido, una persona comentó en inglés “these f-ing people come here and can’t even speak English”. Le riposté que yo hablo mejor el inglés que el español y le pregunté cuántos idiomas hablaba el aparte de su inglés “hillbilly” (inglés campesino). Se sonrojó y se fue con el rabo entre las patas.

Menciono esto para darles una idea del clima que se está viviendo actualmente en Texas. Les aseguro que este clima racista no era tan marcado antes de la era de Trump. De hecho, ha llegado al punto que lamentablemente ya me causa temor hablar en español en público, especialmente cuando estoy en ciertas áreas del estado donde predominan los “rednecks”, que usualmente son racistas. Es muy preocupante.

La masacre en Uvalde, Texas, me sorprendió grandemente porque ocurrió en un área rural cerca de San Antonio donde predominantemente los ciudadanos son de origen mexicano. Hasta este momento casi todas estas balaceras se originaban de personas no latinas y muchas veces eran dirigidas hacia las minorías, incluyendo los latinos. Un buen ejemplo es lo que ocurrió en 2019, cuando un individuo andaba en busca de matar latinos y seleccionó una tienda Walmart en El Paso, ciudad en la frontera de Texas con México, que se caracteriza por su gran cantidad de latinos. Allí sacó su rifle y en seis minutos hirió a 46 personas y mató a 23. Luego salió a colación que él andaba a la “cacería de latinos”. También está el caso reciente de Buffalo, New York, donde un joven de 18 años entró en un colmado de clientela casi exclusivamente de negros y mató a diez. Las minorías están siendo claramente agredidas selectivamente, incluyendo no solo latinos y negros, sino también los judíos y homosexuales.

Estos son solo dos ejemplos extremos del clima que estamos viviendo en EEUU. Ha llegado al punto que cuando me comentan acerca de la inseguridad de vivir en Puerto Rico, me da gracia porque cuando visito mi isla me siento menos insegura caminando en las calles que cuando lo hago en ciertas áreas de Texas.

En estos momentos está por comenzar la convención anual de la National Rifle Association, donde se espera la asistencia del gobernador de Texas, Greg Abbott y también de Donald Trump. No puedo creer que aun con la masacre de esta semana en Uvalde, no piensan suspenderla ni siquiera por respeto a los 21 muertos. Trump ha sugerido que la solución para el problema de las matanzas en las escuelas es suplirles armas a las maestras, lo cual podría agravar la situación actual, porque las escuelas se tornarían en campos de batalla. Es muy curioso pensar que estos mismos individuos que se oponen al aborto, alegando que hay que salvarles la vida a los niños que no han nacido, no se preocupan en protegerlos después que nacen. Nuestros legisladores dicen que son “pro-life” (pro-vida) pero parece que eso solo aplica a los fetos.

Una maestra de segundo grado de escuela elemental en Houston, íntima amiga mía y de origen boricua, me acaba de comentar que todos los años le requieren un ensayo en el que un tirador activo simulado entra a la escuela. Se les enseña a los niños a esconderse en un cuartito donde guardan sus mochilas y se les pide que se mantengan silenciosos. La cara de los niños es de terror, según me cuenta mi amiga. Mahatma Gandhi dijo: “la verdadera medida de cualquier sociedad se puede encontrar en cómo trata a sus miembros más vulnerables”. ¿A qué hemos llegado cuando la manera de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad es hacer un ensayo anual que deja a los niños temblando del miedo en vez de pasar legislación para limitar las armas? En un país como Canadá, que queda justo al norte de EEUU, no existe este problema porque no hay fácil acceso a las armas. Esa es la única solución a esta crisis.

Pasé la noche pensando en los padres de los niños de esa escuela en Uvalde que estaban sufriendo, esperando a saber si sus hijos estaban vivos. Y me pregunto, ¿dónde va a ser la próxima tragedia? Si los congresistas no hacen cambios, debemos prepararnos, porque la historia de Uvalde seguirá repitiéndose en una sociedad enferma.

