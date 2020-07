Sin aprobar proyectos de ley no se protegen las pensiones

La gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, colgaron los proyectos que protegían las pensiones, presentes y futuras, de los recortes que pretende imponer la Junta de Control Fiscal. Elevar a rango constitucional el pago de las pensiones no establece cómo se garantiza una pensión digna. Puede ser constitucional que haya que pagar las pensiones, pero no se indica si es un 75%, 50%, 30% o menos.

La enmienda a la Constitución tiene que ir acompañada de los proyectos PC 2434 y PC 2572. De este modo enfrentaremos las intenciones de la Junta de Control Fiscal de recortar pensiones, porque ambos proyectos operacionalizan la administración y financiamiento de las pensiones. No basta con que la Constitución exprese “las pensiones primero” y el pago de la pensión sea indigno pagando solo, por ejemplo, un 25%. Además, los gobernantes han violado la Constitución de Puerto Rico en diversas instancias y han sido validados o invalidados por el Tribunal Supremo.

Por otro lado, si la Ley Promesa es colonial y prevalece sobre la Constitución de Puerto Rico, ¿qué fuerza tiene una enmienda constitucional para proteger pensiones? Por el contrario, el PC 2434 tiene los fundamentos legales en el contexto de la Ley Promesa para viabilizar la protección de las pensiones presentes y futuras. No darle paso a los proyectos que protegen pensiones del magisterio, la judicatura, servidores de agencias y corporaciones públicas, municipios y de la Universidad de Puerto Rico, implica traicionar a empleados y jubilados del servicio público.

Una administración del PNP, con un presidente de partido que critica a la Junta de Control Fiscal por ser colonial, no se atreve a confrontar al coloniaje y se somete. No es congruente criticar la colonia y no confrontarla. Para proteger las pensiones presentes y futuras no se puede dar prioridad a un plebiscito inconsecuente de Estadidad Sí o No, entretener al pueblo con una enmienda constitucional y permitir que la Junta de Control Fiscal impida que 130,000 empleados y 170,000 jubilados del servicio público tengan una pensión digna. Si de verdad este gobierno tiene un compromiso con proteger las pensiones enfrentando a la Junta, no se logra con una enmienda constitucional, sino aprobando los proyectos PC 2434 y PC 2572.