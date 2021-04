Sin un plan para el maltrato infantil en tiempos de pandemia

No he visto que se trabaje directamente con las experiencias traumáticas que enfrentan los niños hoy día. No existe un plan que atienda el maltrato infantil en tiempos de pandemia. Llevamos un año y cuatro meses desde el cierre de las escuelas, la válvula de escape ante la vivencia del maltrato en los hogares. Mucha expresión de lástima, pero son escasas las denuncias ante el maltrato infantil porque es mejor conservar las “relaciones familiares”.