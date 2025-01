Dieciocho años después de publicar “Saving the World” (2006), la escritora dominicana-americana Julia Álvarez publicó el año pasado la novela, “The Cemetery of Untold Stories”. Álvarez es la autora de las celebradas “How the García Girls Lost Their Accent” (1991), y de “In the Time of the Butterflies” (1994), entre otros textos que incluyen poesía y ensayo.