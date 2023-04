Trump ante la justicia y soberanía de los estados

El martes 4 de abril de 2023 es un día histórico porque Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos encausado criminalmente. El evento, trágico y vergonzoso, tiene otra dimensión oculta en la notoriedad que provoca este personaje. No hay duda de que Trump cometió múltiples delitos durante los cuatro años de su presidencia, particularmente cuando en 2020 no quiso aceptar la derrota electoral y convirtió el 6 de enero de 2021 en un día de infamias azuzando la trágica insurrección contra el Capitolio. Ese acto irresponsable provocó muertes e hirió el prestigio de nuestra democracia americana.

En el pasado hubo mejores ejemplos de crecerse en la derrota. En 1960, Richard Nixon supo aceptarla en una cerrada elección presidencial; en las elecciones de 2000, Al Gore puso el interés nacional por encima de su aspiración presidencial.

Las transgresiones de Trump en 2021 ameritan procesarlo. Desde entonces se debate si las investigaciones del FBI y el Departamento de Justicia federal culminarán en la radicación de acusaciones en su contra; de si conviene o no acusarlo bajo el criterio político de que hacerlo fortalece sus aspiraciones de regresar a Casa Blanca.

¿De cuándo acá no se puede acusar de delito a un expresidente de Estados Unidos? ¿Son acaso figuras omnipotentes fuera del alcance de las leyes? El estado de New York ejerció sus poderes, veló por el cumplimiento de sus leyes y a la hora de la verdad procedió en contra de Donald Trump por los delitos supuestamente cometidos en la jurisdicción de ese estado. El hombre que se consideró inmune y que en 2015 dijo ser capaz de salir a la calle y asesinar a un ser humano sin perder el apoyo del pueblo, este martes cayó en las garras de la justicia en su propio espacio neoyorquino.

Ese poder soberano que tienen los estados de la Unión fue el factor principal que en 1899 animó al prócer Barbosa para idear al movimiento estadista puertorriqueño, convencido de que el sistema federal estadounidense protegería la idiosincrasia, cultura e identidad de un estado hispano. El expresidente Donald Trump, en el extravío que lo llevó a ser fichado en New York, protagoniza en nuestro tiempo la reafirmación de aquellos ideales barbosianos.

Ninguno de los 50 estados de la Unión puede permitir que la prominencia de un líder político que llegó a la presidencia o de cualquiera que se empodere con realce nacional, se ubique por encima de sus leyes u ordenamiento estatal. Hasta ahí llegó el poder cedido por un estado al gobierno central bajo nuestro sistema federal… a eso que un expresidente de Estados Unidos tuvo que montarse en su lujoso avión privado para regresar a New York a responder por las acusaciones que se le radicaron. Mientras los poderes de la justicia federal cavilaron y lo pensaron, como suele ocurrirle al guapetón de barrio que tarde o temprano encuentra quien lo destrona, el expresidente Trump sucumbe a los poderes soberanos del estado de New York. Ahora, sometido a la humillante rutina del acusado y fichado, responderá por una treintena de cargos sometidos por un gran jurado estatal.

Algo de este proceso debe servir de ejemplo para las autoridades judiciales del territorio de Puerto Rico. Hay muchos “trumpitos” abusando por los pasillos de nuestro gobierno. No hay que esperar a que nos llegue la soberanía del estado; nuestro Departamento de Justicia no tiene que siempre ceder el espacio para que sean los “federales” los que nos “saquen las castañas del fuego”. ¡Hágase la justicia territorial como se hizo en New York!

Habrán los que opinan que la publicidad generada por este evento alimentará la campaña de Trump en su empeño de otra vez nominarse candidato republicano a la presidencia en 2024. Si ese es el caso… So be it! Estados Unidos necesita exorcizarse de la figura de Trump y la forma más contundente de hacerlo es con ¡otra derrota en las urnas!

