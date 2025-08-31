Opinión
31 de agosto de 2025
Sergio RamírezSergio Ramírez
prima:Un cañonazo abortado

Así se libró Guatemala de ser despertada a media noche a cañonazos de buen humor, relata Sergio Ramírez

31 de agosto de 2025 - 11:36 PM

Imaginemos todo lo que ya había bebido el general, y todo lo que bebió, hasta caer redondo, esa noche de luna en que vio en las torres de la catedral el mejor de los blancos, relata Sergio Ramírez. (Moises Castillo)

Los golpes de estado han abundado en la historia latinoamericana, encabezados por generales de botas altas y casacas engalonadas que derrocan a otros generales, no pocas veces compadres suyos, o parientes cercanos. De esos cuartelazos nace el tirano esperpéntico que trajo a la literatura Valle Inclán en Tirano Banderas, y que dio paso a la novela de los dictadores. Y los golpes de estado y las dictaduras han estado ligados a la vida de los escritores.

HistoriaAmérica LatinaGuatemala
Sergio Ramírez

Sergio Ramírez

Escritor y Periodista
