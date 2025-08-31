Opinión
Un cañonazo abortado
Así se libró Guatemala de ser despertada a media noche a cañonazos de buen humor, relata Sergio Ramírez
31 de agosto de 2025 - 11:36 PM
Los golpes de estado han abundado en la historia latinoamericana, encabezados por generales de botas altas y casacas engalonadas que derrocan a otros generales, no pocas veces compadres suyos, o parientes cercanos. De esos cuartelazos nace el tirano esperpéntico que trajo a la literatura Valle Inclán en Tirano Banderas, y que dio paso a la novela de los dictadores. Y los golpes de estado y las dictaduras han estado ligados a la vida de los escritores.
