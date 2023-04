Un hombre vuela en ambulancia

Había demasiadas cosas en el candelero. Las inminentes acusaciones contra Donald Trump; el ciberataque que sufrió la Autoridad de Acueductos, a causa del cual quién sabe cuántos delincuentes accedieron a nuestros datos: el agua que consumimos, las veces que nos bañamos, la tarjeta con la que hacemos el pago, en fin. También, pero no menos importante, se produjeron ataques de odio contra una conocida actriz, que en un congreso de afrodescendencia, siendo ella blanca, pretendía leer un cuento de reminiscencias africanas. Renunció a hacerlo porque no soportó la presión. Menos mal que es mujer, si llega a ser hombre lo echan a freír en manteca de cerdo.

Existe una policía montada que nos coacciona para que usemos el lenguaje inclusivo, para que pensemos lo que piensa y digamos lo que dice, sin salirnos de la raya. Nos persigue, nos vigila, nos condena.

Sus miembros están influenciados por los mundillos académicos de la metrópoli; hacen lo que les ordenan desde el corazón de aquellas sectas que los encandilan, porque consideran que ahí está la inteligencia única y la razón, díganme si no son fundamentalistas. Curiosamente, muchos académicos de esa liga, que nos quieren hablando a su modo y pensando a su manera, se nutren del dinero de las fundaciones, y las fundaciones a su vez se mantienen con los donativos de la gente rica y las transnacionales, un buen número de las cuales respaldan a los candidatos republicanos del imperio. Menos mal que soy mujer y cualquier cosa que me hagan puedo alegar apología de la violencia e intromisión en la intimidad. Así que no me exijan el todos, todas, todes, porque como fémina, hembra, representante del sexo débil y cabrona, siempre voy a escribir como me dé la gana. Además, no sé por qué la asediada por el correctismo político no fue a la Policía y se querelló, para eso están las autoridades, para evitar las incitaciones al odio.

El accidentado se quitó el oxígeno, se arrancó el suero, y echó a correr hacia la ambulancia que tenía las llaves puestas. Escapó en ella y creo que lo persiguieron unos agentes de Tránsito que dieron con el vehículo en la zona de Villa Blanca, escribe Mayra Montero. (Carlos Rivera Giusti)

Digo todo esto, para dramatizar por qué no le hemos hecho caso al incidente de la ambulancia, que paso a relatar sin más demora.

Yo hubiera pagado cien mil o un millón, como Silvio Rodríguez por su unicornio, con tal de haber estado allí, en el expreso de San Juan a Caguas, en el momento del accidente, y detenerme, como cualquier otro mirón o novelero, a presenciar la alucinante escena.

Hubo un choque, eso está claro, y un buen samaritano que lo vio, pidió una ambulancia Es de suponer que al marcar el 9-1-1 también se activó a la Policía, pero las notas que he leído son muy parcas, no dan cuenta de policía alguno. El accidentado gemía “Ay, ay, ay”, con un ojo abierto y otro cerrado. Por el ojo abierto observaba a los paramédicos, quienes bajaron la camilla y el equipo para darle los primeros auxilios. Le pusieron oxígeno y le abrieron una vía en el brazo por si se iba en paro y había que aplicarle adrenalina o vasopresina, esas cosas que se ven por televisión en las series de las salas de emergencia.

Presumo que a nuestro amigo le colocaron un collarín, es el protocolo, porque como seguía gimiendo (“Ay, papito Dios, ay, ay, ay”), con un ojo abierto y otro cerrado, los paramédicos podían haber presagiado una lesión en la cervical. Además, parece que les dijo que no podía mover las piernas.

Eso era serio. Tan serio, que para que el accidentado no se impresionara, decidieron alejarse del carro (y de la ambulancia) para llamar al hospital y consultar con el facultativo de guardia, amén de asegurarse en qué forma debían mover al paciente, que por lo que parecía, y por lo mucho que se quejaba, incluso de dolor de pecho, estaba más del lado de allá que del de acá.

El médico de emergencias se demoró en atender el teléfono, pues estaba curando una herida de bala, y en el ínterin los paramédicos asistieron a un ¡milagro, milagro!

El accidentado se quitó el oxígeno, se arrancó el suero, y echó a correr hacia la ambulancia que tenía las llaves puestas. Escapó en ella y creo que lo persiguieron unos agentes de Tránsito que dieron con el vehículo en la zona de Villa Blanca, en Caguas. El herido desapareció.

Aviso por este medio que me propongo hacerle una entrevista clandestina tan pronto el hombre me contacte, para lo cual hago gestiones. No quiero que empiecen con sus críticas. Si no la quieren leer, no la lean. Ahora bien, lamentarán habérsela perdido.