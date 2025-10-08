Un paso fundamental en la integración regional caribeña
Un acuerdo de libre movimiento de ciudadanos de cuatro países caribeños entró en vigor el 1 de octubre de 2025, destaca José Gabriel Martínez Borrás
8 de octubre de 2025 - 10:00 PM
La Comunidad Caribeña (CARICOM) ha sido un motor en el proceso de integración del Caribe inglés. Basado en el Tratado de Chaguaramas (1973) y en su revisión en 2001, ha ido avanzando en la construcción de instituciones comunes que buscan establecer el Mercado y Economía Únicos del Caribe (CSME) el cual incluye bienes, servicios, capitales y personas cualificadas (movilidad laboral y derecho de establecimiento) y en fortalecer instituciones regionales como la Corte de Justicia del Caribe, entre otras.
