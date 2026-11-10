Una alianza para el 2028
Debemos demostrarle al país que habrá un vehículo electoral idóneo para derrotar al bipartidismo, escribe José Medina Fuentes
10 de noviembre de 2026 - 9:30 PM
10 de noviembre de 2026 - 9:30 PM
Siempre he estado atento a los desarrollos políticos unitarios y convergentes. Por eso, me causó enorme alegría cuando en 2022 Juan Dalmau y Manuel Natal anunciaron en conferencia de prensa un esfuerzo conjunto entre el PIP y el MVC para impugnar la nefasta prohibición de las alianzas electorales en los frentes parlamentario, judicial y de masas. Aunque el Tribunal Supremo validó la prohibición, ambas colectividades fraguaron una coalición de facto que les permitió comparecer en sus respectivas papeletas impulsando candidaturas comunes. Este asunto, clave en mis investigaciones y libros, responde a una necesidad vital de nuestro tiempo.
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