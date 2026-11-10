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José Nicolás Medina FuentesJosé Nicolás Medina Fuentes
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prima:Una alianza para el 2028

Debemos demostrarle al país que habrá un vehículo electoral idóneo para derrotar al bipartidismo, escribe José Medina Fuentes

10 de noviembre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Toca afinar la creatividad política, opina José Nicolás Medina, quien sugiere reclutar a Benito Martínez Ocasio como candidato a senador o para el puesto de Comisionado Residente en Washington, escribe José Medina. (Ramon "Tonito" Zayas)

Siempre he estado atento a los desarrollos políticos unitarios y convergentes. Por eso, me causó enorme alegría cuando en 2022 Juan Dalmau y Manuel Natal anunciaron en conferencia de prensa un esfuerzo conjunto entre el PIP y el MVC para impugnar la nefasta prohibición de las alianzas electorales en los frentes parlamentario, judicial y de masas. Aunque el Tribunal Supremo validó la prohibición, ambas colectividades fraguaron una coalición de facto que les permitió comparecer en sus respectivas papeletas impulsando candidaturas comunes. Este asunto, clave en mis investigaciones y libros, responde a una necesidad vital de nuestro tiempo.

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ACERCA DEL AUTOR
José Nicolás Medina Fuentes

José Nicolás Medina Fuentes

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El autor es egresado Magna Cum Laude de Harvard University. Fue profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Además se desempeñó como Chieff Staff Attorney del Tribunal Supremo de...
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