Siempre he estado atento a los desarrollos políticos unitarios y convergentes. Por eso, me causó enorme alegría cuando en 2022 Juan Dalmau y Manuel Natal anunciaron en conferencia de prensa un esfuerzo conjunto entre el PIP y el MVC para impugnar la nefasta prohibición de las alianzas electorales en los frentes parlamentario, judicial y de masas. Aunque el Tribunal Supremo validó la prohibición, ambas colectividades fraguaron una coalición de facto que les permitió comparecer en sus respectivas papeletas impulsando candidaturas comunes. Este asunto, clave en mis investigaciones y libros, responde a una necesidad vital de nuestro tiempo.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.