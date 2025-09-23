¿Vale una vida más que otra?
Ante esta era oscurantista de Trump, donde también se asesina la libertad de expresión, no nos podemos quedar callados, afirma Silverio Pérez
23 de septiembre de 2025 - 10:45 PM
Desde el cristianismo primitivo hasta la era de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se ha establecido que la vida y la dignidad de todo ser humano tiene el mismo valor independientemente de su origen, raza, género, religión o visión de mundo. Por eso asesinar a un ser humano es, en principio, un delito sin importar la justificación de dicho acto. En la práctica, las narrativas políticas revelan la gran contradicción de nuestra época: unas vidas parecen valer más que otras.
