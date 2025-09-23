Opinión
23 de septiembre de 2025
78°lluvia fuerte
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Silverio PérezSilverio Pérez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Vale una vida más que otra?

Ante esta era oscurantista de Trump, donde también se asesina la libertad de expresión, no nos podemos quedar callados, afirma Silverio Pérez

23 de septiembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Palestinos esperan comida donada en cocina comunitaria en Gaza. Ante esta era oscurantista de Trump, donde también se asesina la libertad de expresión, no nos podemos quedar callados, afirma Silverio Pérez (Abdel Kareem Hana)

Desde el cristianismo primitivo hasta la era de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se ha establecido que la vida y la dignidad de todo ser humano tiene el mismo valor independientemente de su origen, raza, género, religión o visión de mundo. Por eso asesinar a un ser humano es, en principio, un delito sin importar la justificación de dicho acto. En la práctica, las narrativas políticas revelan la gran contradicción de nuestra época: unas vidas parecen valer más que otras.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Gobierno federalDonald TrumpFranja de Gaza
ACERCA DEL AUTOR
Silverio Pérez

Silverio Pérez

Arrow Icon
Escritor
