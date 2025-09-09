Opinión
¿Y el Estado dónde está?
¿Da el gobierno el ejemplo de un comportamiento no violento? Cuestiona Silverio Pérez
9 de septiembre de 2025 - 10:45 PM
Se ha lanzado una campaña mediática que, sin lugar a duda, tiene muy buenas intenciones. Pero, se ha comprobado que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Ante el horror y el interés mediático que ha generado la violencia que hemos experimentado en las escuelas y en entornos juveniles, es natural que la desesperación nos lleve a reaccionar instintivamente, sin antes reflexionar responsablemente ante el problema que tenemos frente.
