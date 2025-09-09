Opinión
9 de septiembre de 2025
78°nubes rotas
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Silverio Pérez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Y el Estado dónde está?

¿Da el gobierno el ejemplo de un comportamiento no violento? Cuestiona Silverio Pérez

9 de septiembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Puerto Rico ostenta una de las brechas de desigualdad más altas de América Latina y existen limitadas alternativas de padres con hijos para optar por centros de cuido mientras trabajan. (Shutterstock)

Se ha lanzado una campaña mediática que, sin lugar a duda, tiene muy buenas intenciones. Pero, se ha comprobado que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Ante el horror y el interés mediático que ha generado la violencia que hemos experimentado en las escuelas y en entornos juveniles, es natural que la desesperación nos lleve a reaccionar instintivamente, sin antes reflexionar responsablemente ante el problema que tenemos frente.

Silverio Pérez

Silverio Pérez

Escritor
