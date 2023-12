El aniversario de una empresa no es solo un recordatorio del tiempo que ha pasado, es una oportunidad para reflexionar sobre el viaje desde sus inicios hasta su posición actual y vislumbrar el camino hacia el futuro.

Cada empresa tiene su propia historia, llena de desafíos superados y momentos decisivos. Recordar estos inicios no solo honra las raíces, sino que también proporciona una perspectiva valiosa sobre la esencia y la misión.

Es una mirada al pasado que revela la tenacidad, la creatividad y la visión que dieron forma a la identidad inicial de la empresa.

Mirada al pasado

“El pasado me dio las herramientas para mirar al futuro. Siempre tuve claro que quería construir”, rememoró el ingeniero Francisco Bechara, presidente de QB Group, LLC.

Continuó narrando que “la construcción es algo que llevo en mi ADN. Vi cómo mi padre dedicó tiempo y esfuerzo en su compañía para proveer las necesidades económicas a la familia en todos los momentos y ciclos económicos que esta industria continuamente sufre. El hecho de experimentar y vivir cómo mi padre reaccionó y se comportó cuando estaba solo, luego cuando se asoció y la empresa creció, sufrió bajas y volvió a crecer, me dio el carácter para cuando tomé la decisión, hace diez años, saber cómo lograrlo. No puedo dejar atrás a mi familia, a un equipo de trabajo, socios y amigos que me dieron el tiempo, la confianza y su dedicación para lograrlo”.

Valorando el presente

Al mirar hacia el presente, el aniversario de una empresa se convierte en un espejo que refleja los logros alcanzados y las transformaciones experimentadas. Es el momento de celebrar los hitos alcanzados, las lecciones aprendidas y las conexiones establecidas.

Sirve como recordatorio de que, aunque el pasado es fundamental, la adaptabilidad y la capacidad de evolución son esenciales para mantener la relevancia en un mundo empresarial en constante cambio.

La empresa puede, además, aprovechar el aniversario para agradecer a sus empleados, clientes y socios que han sido parte integral de su éxito.

“Es fundamental reconocer a las personas y grupos que han sido parte de los logros dentro de la trayectoria de una empresa”, dijo la doctora Janet Irizarry González, profesora en la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

La profesora, quien posee un doctorado en Psicología Organizacional de la California School of Professional Psychology, destacó que se deben implementar estrategias que desarrollen actividades anuales para reconocer a los individuos y equipos de trabajo. “Eso crea compromiso, enaltece, ayuda a trazar los planes para el futuro, seguir cambiando e innovando. Estamos hablando de crear una cultura de reflexión sumamente importante”.

Por su parte, el ingeniero Bechara enfatizó que “mi compromiso es claro, reciprocar lo que se me dio. A mi esposa y mis tres hijos, la meta es que puedan absorber lo que para mí es el mejor regalo, una educación escolástica y de vida, esta última se hace echando la empresa hacia adelante. Dentro de QB Group, Group es el componente más fuerte. Los esfuerzos no son solo para mí y mi familia directa, sino para los que componemos este grupo que lleva junto más de 10 años y son mi familia extendida. Los clientes se repiten y eso es bueno. Nosotros velamos por sus intereses siempre y todo proyecto es el más importante”.

Impulso hacia el futuro

El aniversario es una oportunidad para proyectar la visión hacia el futuro. En este punto, la empresa puede reflexionar sobre su posición en el mercado actual, identificar oportunidades emergentes y establecer metas ambiciosas para los años venideros.

Es un momento estratégico para evaluar la misión y los valores fundamentales, asegurándose de que estén alineados con las expectativas cambiantes de la sociedad y del mercado.

La celebración del aniversario proporciona un espacio para la innovación y la planificación a largo plazo. Puede servir como catalizador para el lanzamiento de nuevas iniciativas, productos o servicios que reflejen la evolución y la anticipación de la empresa a las tendencias futuras.

“La innovación, la adaptación a los cambios y el continuo mejoramiento” deben ser acciones constantes en los procesos de aprendizaje y evolución de las empresas afirmó la doctora Irizarry.

Con una clara filosofía de negocio dirigida a los clientes, en la que se enfatiza una cultura de equipo en la que todos ganan, el ingeniero Bechara admitió que “mi compromiso y mi gente” es lo que lo impulsa hacia el futuro. “Mi mayor objetivo es que todos en QB puedan lograr las metas que cada uno se haya impuesto en sus vidas. Ser líderes en la industria es un deseo que comparten los que componen el grupo”.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos. La editora Jannette Hernández colaboró en este artículo.