The Home Depot tiene las herramientas para los pros de la industria y los que están por convertirse en uno

Así como The Home Depot es el socio estratégico de todos los PRO de la industria, es aliado perfecto para aquellos que interesan comenzar o fortalecer sus destrezas en esta industria de tantas oportunidades. En su innovador programa Path to Pro, The Home Depot ofrece herramientas educativas que permiten capacitar y construir la próxima generación de profesionales de oficios y proporcionar acceso PRO a los solicitantes de empleo listos para contratar.