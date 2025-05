Amgen se alza con el premio de Gerente de Manufactura del Año

Desde su establecimiento en Puerto Rico hace más de 30 años, este ha sido el norte de la planta de Juncos, y hoy no solo cosecha éxitos en términos de calidad y producción, sino que, además, celebra por lo alto el reconocimiento del ingeniero Alberto A. Nido Silva como Gerente de Manufactura del Año, una exclusiva distinción que otorga la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

“Amgen, como líder en la industria manufacturera, definitivamente ha sido clave en mi trayectoria profesional. No solo me dio la oportunidad de explorar nuevas áreas en mi carrera como ingeniero, sino que además he podido conocer diversos aspectos de la industria biomanufacturera y ser testigo de los métodos innovadores que empleamos, muchos de los cuales nos posicionan como referente a nivel global”, destacó el ingeniero, quien se desempeña como vicepresidente asociado y gerente de planta para el negocio de Formulación, Llenado e Inspección de AML.