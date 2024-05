“Es cierto que Puerto Rico ha perdido competitividad, sin embargo, vemos que, en las estadísticas económicas, Puerto Rico está creciendo en sus empleos en manufactura. Eso me lleva a un optimismo con cautela. Puerto Rico mantiene elementos de atraer manufactura, por lo tanto, sería muy injusto plantear que ha perdido totalmente su competitividad. Eso no es correcto. Lo que pasa es que, cuando aspiramos a regresar a lo que Puerto Rico era en los años noventa, nos encontramos con que hay muchas áreas de rezago”, expresó Santiago Justiniano.

“La prioridad número uno de Puerto Rico es la energía”

“La prioridad número uno de Puerto Rico es la energía. La vida se nos va, si el precio del kilovatio/hora no llega a lo que establece la Ley 17 del 2019, menor a 20 centavos. Eso lo luchó Industriales toda la vida y lo va a seguir luchando. El segundo punto dentro de la energía es la calidad de la electricidad y, el tercero, la consistencia del flujo energético”, reclamó el líder.

“El gobierno tiene que ser más eficiente”

“Necesitamos que la forma de hacer negocios en Puerto Rico sea más simple”

“[El gobierno] ha decidido que primero va a superauditar tu negocio cuando, en realidad, te puede permitir abrir tu negocio y, al mes, auditarte. Si no estás en cumplimiento, cierras. Si estás en cumplimiento, adelante. Pero, no podemos seguir en un sistema que penaliza el empresarismo y la capacidad de crear plusvalías. Eso no puede continuar en Puerto Rico”.