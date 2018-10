Los nuevos modelos Mercedes-Benz de 2019, que cuentan con la tecnología integrada del sistema Mercedes Me Connect y ya están disponibles en Garage Isla Verde, se exhibirán a partir de esta semana en el Puerto Rico International Auto Show del centro comercial Plaza las Américas.

En el evento se estará presentando la nueva GLC, una atractiva combinación de los rasgos de un todo terreno con diseño urbano. Este modelo cuenta con un conveniente sistema que adapta la suspensión a las condiciones en las que se maneja el vehículo, cambio automático de nueve velocidades y consola que permite escoger entre cinco programas de manejo, todo en un vehículo con un exterior deportivo y elegante.

Garage Isla Verde también mostrará la renovada GLA, una SUV compacta con la altura perfecta que ofrece sensación de seguridad, aire aventurero en su diseño y espacio para acomodar cinco personas con un conveniente baúl para carga. Su diseño e interiores complementan un motor compacto con turbina de alto desempeño turbo y un vigoroso sistema de selección de cambios que lo convierten en un modelo poderoso y confiable.

Pero además, los modelos Mercedes-Benz de 2019 ya incorporan la tecnología Mercedes Me Connect, una plataforma digital que por medio de una aplicación o app permite realizar multiplicidad de funciones del vehículo usando su teléfono inteligente o dispositivo electrónico. En unos cuantos pasos sencillos el programa permitirá coordinar citas de servicio, solicitar y obtener un diagnóstico sobre el funcionamiento de la unidad, y pedir asistencia en la carretera en caso de un imprevisto.

La tecnología del futuro está presente en cada unidad Mercedes-Benz con el sistema Mercedes Me Connect. El programa también le permitirá ver cuánto combustible queda en el tanque y verificar que la presión de los neumáticos se mantenga dentro de las especificaciones recomendadas. La aplicación permite obtener información de las condiciones del tránsito y el tiempo en el área en que se encuentra el vehículo para determinados sistemas de navegación. Desde el dispositivo el conductor puede prender y apagar el motor a distancia y también le indica la localización del vehículo en todo momento cuando no se encuentre abordo del mismo. Con la plataforma Mercedes Me Connect el vehículo ofrece servicio de hot spot de WIFI con posibilidad de conectar varios dispositivos simultáneamente.

“La gama de servicios y posibilidades que ofrece Mercedes Me Connect es única en Puerto Rico. Tener y manejar un Mercedes-Benz garantiza una experiencia de sofisticación y confiabilidad. Ahora esa experiencia se enriquece con acceso a tecnología que nos hace la vida más fácil. Estamos deseosos de mostrarles todas esas posibilidades y para eso los invitamos a que nos visiten en el Puerto Rico International Auto Show,” indicó Francisco Pérez, gerente general de Garage Isla Verde, único concesionario autorizado de Mercedes-Benz en Puerto Rico.

El sistema opera a través de la red AT&T, lo que permite ahora hacerlo disponible a los dueños de vehículos Mercedes-Benz en Puerto Rico y a los que interesen adquirir una unidad de la marca, aunque sus equipos electrónicos se sirvan de otra red de comunicaciones. Cada modelo Mercedes-Benz 2019 tiene integrado el sistema Mercedes Me Connect y el mismo opera sin costo adicional por los primeros tres años.