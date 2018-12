Hyundai presentó recientemente ante la prensa mundial su nuevo SUV insignia, el Palisade, con tres filas de asientos, en el marco del auto show que tiene lugar en la ciudad de Los Ángeles. El Palisade 2020 se desplaza sobre un chasis totalmente nuevo con una excepcional amplitud, donde se ubican la segunda y tercera fila de asientos, combinado todo con una espaciosa área de carga y una gran flexibilidad en la reconfiguración. El Palisade se fabricará en la planta de Ulsan, en Corea del Sur, y estará disponible en los concesionarios de Estados Unidos en el verano de 2019.

“El nuevo Palisade 2020 de Hyundai evoca con claridad una imagen de diseño digna de ser el SUV insignia de Hyundai, con nuevos niveles de desplazamiento en todo tipo de caminos y de situaciones ambientales, tecnología, seguridad, gran amplitud y eficiencia, todo combinado en un diseño de avanzada”, indicó Mike O’Brien, vicepresidente de Producto, Corporativo y de Planificación digital en Hyundai Motor America. “Este nuevo SUV de Hyundai SUV es el mejor vehículo de uso diario para la familia, para traslados prácticos y cómodos, y para viajes por carretera que crearán recuerdos imborrables cuando surja el deseo de hacer recorridos por carretera”.

El Palisade 2020 se desplaza sobre un chasis totalmente nuevo con una excepcional amplitud. (Suministrada)

DISEÑO DE SUV INSIGNIA

“Tanto el diseño exterior como el del interior del Palisade de Hyundai claramente refleja su exclusiva condición de vehículo insignia, con una impactante presencia de primera, muy impresionante”, dijo SangYup Lee, director del Centro de Diseño de Hyundai. “Como director del diseño del Palisade, para nosotros fue un verdadero placer trabajar con nuestros equipos de diseño globales durante todo su desarrollo, para finalmente poder presentarle a todos ustedes este fenomenal producto en el día de hoy”.

Según la empresa coreana, el estilo del Palisade transmite dignidad con elegancia en un tema muy discreto que muestra una clara diferencia, meritoria de ser un SUV insignia. En el frente, una dominante, amplia y de gran impacto rejilla en forma de cascada claramente representa a un SUV de lujo. Faros delanteros separados y emblemáticas luces instaladas de forma vertical hacia adelante crean un distintivo y fuerte aspecto frontal, con faros LED disponibles a petición, luces de rodamiento diurno con bombillos LED (LED daytime running lights) y espejos laterales con señales de giro con luces LED (LED turn-signal mirrors). Un poderoso y extenso capó cuyo perfil inspira una impresionante presencia en la carretera, mientras fuertes pilares C y un panorámico cristal lateral envuelven un generoso espacio para la tercera fila de asientos.

Según la empresa, el estilo del Palisade transmite dignidad con elegancia en un tema muy discreto que muestra una clara diferencia, meritoria de ser un SUV insignia. (Suministrada)

La parte trasera enfatiza una amplia y estable presencia, mediante sinuosos detalles, así como un diseño vertical de luces de cola, con bombillos LED. El cristal trasero, panorámico, acoplado con un techo recortado proporciona a los pasajeros una generosa sensación de amplitud. Disponible con grandes ruedas de aleación de 20 pulgadas, que reafirman aún más la presencia plena del Palisade como vehículo insignia.

Este diseño también posee beneficios aerodinámicos, con un coeficiente de arrastre de 0.33 (Cd). El Palisade logra este bajo coeficiente de arrastre con detalles específicos de diseño que incluyen el rápido ángulo del pilar A, una guarnición lateral del alerón trasero, un área de enfriamiento frontal optimizada con una guía interna de aire extendida, paneles de la parte inferior, así como deflectores de las ruedas traseras.

UTILIDAD INTUITIVA

El diseño interior combina una sensación de relajamiento y comodidad, creando un sereno ambiente, con asientos para ocho pasajeros, estándar, para todas las aventuras familiares. Los modelos equipados con tapicería en piel ofrecen una piel Nappa de primera, con costuras acolchadas tipo “quilt”, mientras en el panel de instrumentos detalles en suave madera pulida con un diseño interior envolvente crean un espacioso y cómodo ambiente. La segunda fila de asientos, con el sistema “One Touch” permite una operación con un solo toque para echar el asiento hacia adelante y que no entorpezca el acceso y la salida de los pasajeros de la tercera fila de asientos. Para aún mayor comodidad, la tercera fila de asientos ofrece asientos plegables y de nuevo en posición normal, todo movido por electricidad, así como asientos reclinables. La segunda fila de asientos, que está equipada con asientos tipo “capitán”, también tiene disponibles asientos con superficies ventiladas, a petición. Todas las filas de asientos del Palisade disponen de conectores para USB para la conveniencia de todos los pasajeros, con un total de siete conectores para USB disponibles. Más aún, un espejo de conversación permite al conductor ver con claridad a los pasajeros de la parte trasera.

• Como el SUV insignia de Hyundai, el Palisade ofrece toda una serie de componentes de tecnología ideal para viajes familiares por carretera, incluida una pantalla de navegación de 10 pulgadas. (Suministrada)

El Palisade también ofrece una exclusividad en su clase, la pantalla de visión del punto ciego (Blind View Monitor) que complementa el sistema de Ayuda para evitar colisión en el punto ciego (Blind Spot Collision Avoidance Assist), que viene incluido de forma estándar, el cual provee una fácil visión de los lados laterales del vehículo en cualquier momento en que se active la señal de giro. La pantalla de audio y navegación está compuesta de una pantalla táctil de 10.25 pulgadas en formato de pantalla ancha, acoplada a un conjunto de instrumentos central TFT de 12.3 pulgadas completamente digital, que ofrece varios modos de visión y una iluminación diferenciada para cada tipo de conducción. Se pueden conectar simultáneamente dos equipos Bluetooth, uno para la conexión de un teléfono móvil y el otro para descargar audio. El conjunto de indicadores IP integrado con la navegación ofrece una legibilidad excepcional, así como gran facilidad de uso, acoplado todo con un componente de proyección en el parabrisas, disponible a petición. Las innovaciones en la consola central, tales como los controles de cambios por cable, liberan un valioso espacio en el panel de control para los componentes que más usan los conductores.

El sistema de cambios por cable también incluye el parqueo lógico automático, que cambia el vehículo a la posición “parqueo” cuando el motor se apaga y el conductor abre la puerta. El diseño de puente de la consola central del Palisade también libera un conveniente espacio de almacenaje bajo el área de la consola central, con un conveniente acceso por parte del conductor y los pasajeros. El interior cuenta con siete conectores para USB disponibles, incluidos conectores para USB situados en la parte trasera de los asientos delanteros, para los ocupantes de la segunda fila de asientos, así como mini bolsillos para los equipos digitales de todo tipo. Una generosa cantidad de 16 porta vasos significa que siempre hay un sitio donde colocar una bebida en cualquiera de las posiciones de los asientos. Existe una notificación de conexión de los cinturones de seguridad para el conductor, en cada una de las posiciones de los asientos.

El Palisade brinda asientos para hasta ocho pasajeros y un amplio espacio de carga con componentes para la conveniencia como una tercera fila de asientos movidos por electricidad. (Suministrada)

El Palisade también cuenta con una primicia en la industria, un innovador diseño de difusor de ventilación situado en el techo que puede proporcionar diferentes opciones para la difusión del aire, que puede ser dirigido a un punto específico, parcialmente dirigido o totalmente dirigido para ventilar a los pasajeros. Este nuevo diseño de difusor de aire proporciona un flujo de aire acondicionado más silencioso, una operación sin corrientes de aire, una distribución más uniforme del aire y la capacidad de una corriente fija de aire en el momento en que sea necesaria.

El Palisade brinda abundantes componentes tecnológicos, entre ellos el más reciente Sistema de navegación de Hyundai con Android Auto y Apple CarPlay. A fin de eliminar la necesidad de un cable de recarga, hay disponible una almohadilla de recarga Qi inalámbrica para los equipos Android compatibles, así como para los iPhones de Apple más recientes. En lo que respecta a la tecnología de audio, el sistema de sonido disponible, de primera categoría, se acopla perfectamente con el lujoso interior del Palisade. El sistema de audio cuenta con la tecnología Clari-Fi y QuantumLogic Surround Sound. El sistema Clari–Fi trabaja en tiempo real para reconstruir los detalles de audio que se pierden en la música comprimida digitalmente, mientras el QuantumLogic extrae las señales de la grabación original y las redistribuye en un auténtico y multidimensional sonido para reproducir, que es claro, refinado y con muchos detalles. El resultado es una experiencia de audición más robusta y que se disfruta más cuando se viaja por la carretera.

El Palisade también ofrece una exclusividad en su clase, la pantalla de visión del punto ciego que complementa el sistema de ayuda para evitar colisión en el punto ciego. ( Suministrada)

PROYECCIÓN EN EL PARABRISAS

Inspirándose en la tecnología de los aviones, el sistema de proyección en el parabrisas del Palisade, disponible a petición, y llamado “Heads-Up Display” (HUD por su sigla en inglés) proyecta una imagen virtual en el parabrisas, ayudando así al conductor a mantener los ojos en la carretera. El componente emplea un sistema de espejos combinados con una pantalla TFT LCD a todo color, y posee ajuste de la brillantez para garantizar una visibilidad perfecta tanto de día como de noche. Toda la información de la conducción, tal como la velocidad, el estado del Control inteligente de crucero (Smart Cruise Control), la navegación, la Ayuda para evitar colisión en el punto ciego (Blind-Spot Collision Avoidance Assist), Ayuda para evitar colisión al frente (Forward Collision-Avoidance Assist), límites de velocidad, Ayuda para mantenerse en el carril (Lane Following Assist) y la información del sistema de audio se proyectan a una distancia virtual ideal para una máxima legibilidad.

El Palisade también cuenta con un sofisticado sistema de intercomunicación llamado “Driver Talk in-car”, que posee los modos “conversación” y “sueño” para comunicarse con los pasajeros de los asientos traseros. Este sistema le permite al conductor comunicarse por separado con la segunda o tercera fila de asientos del vehículo, mediante el sistema de audio del Palisade, en el modo “conversación”. El sistema también incluye un modo llamado “Rear Sleep” que permite que la fila delantera de asientos escuche el audio que desee, sin que ese audio sea transmitido a las bocinas de la segunda y tercera fila de asientos, de manera que los pasajeros que pudieran estar durmiendo no sean molestados.

El diseño del Palisade busca una elevada percepción de amplitud y excepcional visibilidad, con una extensa abertura con cristal fijo en el techo, amplias filas traseras de asientos, así como un generoso y reconfigurable espacio de carga en la parte posterior del vehículo. Todas las áreas de acceso a la parte trasera han sido ergonómicamente diseñadas para un fácil acceso por parte de la familia, con asientos en la parte trasera que se pueden plegar y volver a la posición inicial por electricidad y disponibles a petición, así como asientos reclinables en la tercera fila de asientos. El Palisade es más grande en toda su dimensión exterior que el Santa Fe XL y el Toyota Highlander.

SISTEMA DE PROPULSIÓN

La potencia del Palisade proviene de un motor de 3.8 litros V6 de ciclo Atkinson, doble CVVT e inyección directa, doble CVVT (regulador continuo de válvulas), para una excelente fuerza y eficiencia. Este motor de 3.8 litros produce un estimado de 291 caballos de fuerza y un estimado de 262 libras por pie de torsión. El Palisade ofrece más caballos de fuerza de forma estándar que cualquier otro SUV en su competitiva categoría, así como un insuperable nivel de torque. El Palisade aporta esa fuerza a las ruedas mediante una transmisión automática de ocho velocidades con un convertidor de torsión de placas múltiples, y ofrece ambas configuraciones, tanto de tracción en dos ruedas y la HTRAC en las cuatro ruedas, con una proporción de conducción final de 3.648 para una confiada aceleración. Se llevaron a cabo esfuerzos especiales para reducir el nivel de ruidos, vibraciones y asperezas – Noise, Vibrations and Harshness (NVH por su sigla en inglés), con una generosa capa aislante bajo el capó, un alfombrado especial para mitigar los ruidos y una afinación del motor que arroja una suave y lineal respuesta. De forma adicional, el Palisade le ofrece a los conductores la posibilidad de arrancar el vehículo con una llave por control remoto o mediante la aplicación Blue Link.

La potencia del Palisade proviene de un motor de 3.8 litros V6 de ciclo Atkinson, doble CVVT. (Suministrada)

TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD

El Palisade ofrece toda una variedad de avanzadas tecnologías de seguridad que vienen de forma estándar en el vehículo, entre ellas ayuda para evitar una colisión al frente (Forward Collision-Avoidance Assist) con detección de peatones (Pedestrian Detection), ayuda para evitar colisión en el punto ciego (Blind Spot Collision-Avoidance Assist), ayuda para mantenerse en el carril (Lane Following Assist), ayuda para evitar colisión con tráfico trasero (Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist), ayuda para salir del vehículo con seguridad (Safe Exit Assist), ayuda para luces altas (High Beam Assist), alerta para la atención del conductor (Driver Attention Warning) y control inteligente de crucero con parada y arranque (Smart Cruise Control with Stop and Go).

El Palisade estará disponible en toda una variedad de colores para el exterior, entre ellos: Beckets Black, White Cream, Lagoon Silver, Steel Graphite, Sierra Burgundy, Moonlight Cloud y Forest Rain. Las combinaciones para el interior incluyen detalles en colores haciendo juego con el color del exterior.