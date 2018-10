El rediseño exterior de la Lincoln MKC 2019 representa la nueva cara refinada de Lincoln. Su parrilla característica evoca una sensación de seguridad, mientras que sus faros LED con finos detalles alumbran con una nitidez especialmente creada para minimizar la fatiga visual.

Un nuevo diseño trasero presenta atractivos detalles de cromo que realzan su apariencia desde cualquier ángulo. Sus ocho diferentes opciones de aros permiten a sus dueños personalizar la sofisticada elegancia de su diseño exterior.

Las luces LED en la parte inferior delantera y en la trasera se encienden automáticamente de forma sutil para ofrecer un saludo de cortesía a los pasajeros al acercarse, y una alfombra luminosa de bienvenida con el logo Lincoln aparece debajo de ambas puertas delanteras para recibir al conductor y al pasajero.

En su interior, la cabina es silenciosa, cálida y acogedora y con abundantes materiales suaves al tacto. Los toques de Lincoln son evidentes en cada detalle, desde los asientos en piel micro perforada con calefacción y refrigeración disponibles, que se adaptan a 10 posiciones eléctricas de acuerdo con las exigencias de cada pasajero. Asimismo, cuenta con costuras francesas que acentúan la elegancia relajada, moderna y fresca de MKC. Durante el día, el techo panorámico disponible puede llenar la cabina de luz natural.

Cabina interior del nuevo Lincoln MKC del 2019. (Suministrada)



Tecnología que inspira confianza

Para complacer a los clientes del segmento de lujo que esperan estar conectados todo el tiempo, la nueva Lincoln MKC ofrece de forma estándar el sistema SYNC 3 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que permite controlar funciones mediante comandos de voz, incluidas audio, teléfono, navegación y más desde la pantalla táctil de 8 pulgadas o los controles en el guía.

A través de SYNC 3, ahora también se puede proyectar la reconocida aplicación de navegación y tráfico Waze, lo que permite un acceso más fácil a las funcionalidades de búsqueda de rutas eficientes y notificaciones de accidentes, entre otros.

MKC también cuenta con puertos USB para que todos sus ocupantes puedan estar conectados.

Los dueños de la MKC también tienen la capacidad de prender el auto, abrir y cerrar sus puertas y localizarlo de forma remota, utilizando Lincoln Connect™ con Lincoln Way en su teléfono inteligente. Esta aplicación móvil permite acceder desde cualquier lugar a información del vehículo, tal como el nivel de combustible y millaje, presión de las gomas, nivel de aceite, historial de servicio, así como llamar automáticamente al servicio de asistencia en la carretera.

Por otro lado, avanzadas tecnologías de asistencia al conductor que inspiran confianza se encuentran en la MKC, como la asistencia pre colisión con detección de peatones (Pre-Collision Assist withPedestrian Detection) diseñada para reducir riesgos en choques frontales, que pudieran afectar a peatones. Utiliza avanzados sensores de radar y cámaras para proporcionar una advertencia de colisión al conductor. Si el conductor no responde a tiempo, el sistema puede activar los frenos automáticamente.

Cuando el conductor se pega al Lincoln MKC, se enciende una luz que refleja el logo de Lincoln en el suelo. (Suministrada)

Además, la nueva Lincoln MKC cuenta con el sistema Auto Start and Stop, que apaga el motor una vez el conductor se detiene, y lo enciende automáticamente cuando el conductor arranca de nuevo, para una mejor eficiencia en combustible.

La asistencia de estacionamiento activa (Active Park Assist with Park Out Assist) disponible puede reducir la ansiedad de los conductores, ya que les ayuda a estacionar en paralelo en espacios estrechos. Otras tecnologías disponibles incluyen alerta de mantenimiento de carril (Lane-Keeping System), sistema de información de punto ciego con alerta de tráfico cruzado (BLIS with cross-traffic alert), y cámara de visión trasera estándar.

Combinación de lujo y desempeño

Su potente motor turbocargado de 2.0 litros de cuatro cilindros que genera 245 caballos de fuerza está diseñado para un viaje emocionante y de eficiente consumo de combustible.

Este se puede combinar con el sistema inteligente de tracción de cuatro ruedas de Lincoln, que brinda mejor capacidad para todo tipo de clima y un rendimiento más deportivo. La MKC también está equipada con el sistema eléctrico de manejo de dirección asistida (Electric Power-Assisted Steering), que provee facilidad y fluidez al girar el guía a bajas velocidades, al igual que mayor control cuando se transita a más alta velocidad.

Además, cuenta con suspensión adaptable (Adaptive Suspension) que permite al conductor seleccionar entre un estilo de manejo cómodo, normal o deportivo. La nueva Lincoln MKC 2019 se encuentra disponible en San Juan Lincoln, concesionario autorizado exclusivo en Puerto Rico.