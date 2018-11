Mitsubishi Motors propone proteger la inversión de su automóvil a largo plazo utilizando piezas originales. Las piezas originales de Mitsubishi están diseñadas para otorgar un rendimiento y un ajuste óptimo a los sistemas y componentes de su automóvil, asegurando la calidad y el funcionamiento adecuado de su vehículo. Así cumple con los altos estándares de seguridad ofrecidos originalmente por la marca, que no se pueden comparar a las piezas de reemplazo. Además, cada pieza reemplazada contará con la garantía de protección de Mitsubishi.

“Cuando el propietario de un vehículo de motor Mitsubishi necesita reparar, reemplazar o llevarlo a servicio periódico; las piezas Mitsubishi son las únicas que pueden ofrecer la calidad necesaria para lograr un óptimo desempeño”, explicó Johann Thorgeirssson, gerente general de Operaciones de Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. “Si quiere sentir su automóvil como nuevo, sin sonidos por un sistema de frenos que no encaja a la perfección con su vehículo de motor y que pudieran sugerirle un peligro para usted y su familia, las piezas originales de Mitsubishi son la solución de reemplazo

Mitsubishi ofrece, además, una amplia gama de accesorios que se adaptan al ritmo y estilo de vida de los conductores. Algunos de los accesorios disponibles son: iluminación LED, opciones de carga para mantener las pertenencias seguras, alfombras para todo clima, protectores de bonete, deflector de viento. A diferencia de los accesorios no originales, si un concesionario Mitsubishi instala su accesorio, estarán cubiertos por el remanente de la garantía limitada de vehículo de motor nuevo Mitsubishi de cinco años o 60,000 millas.