Plaza Las Américas te invita a disfrutar la décima gran edición de autos clásicos y antiguos destacados en el 10th Annual Gathering. Quienes visiten el atrio central, del lunes 28 de enero al domingo 3 de febrero, serán parte de la exhibición de los mejores modelos de autos antiguos de diversas marcas, con la participación de algunos autos nunca presentados al público, además de disfrutar de un variado programa de actividades en tarima y charlas.

El evento contará con la exhibición de autos del Capítulo de Puerto Rico de la AACA (Antique Automobile Club of America), que han sido evaluados por representantes de la AACA en Estados Unidos y han sido galardonados con los premios de First Junior Award, First Senior Award, National Award y Driver. Mientras la ceremonia de apertura, contará con la visita de Steve Moskowitz, presidente de la AACA USA el lunes, 28 de enero a las 5:00 p.m.

Durante toda la semana se exhibirán alrededor 46 autos antiguos, incluyendo cinco motoras Whizzer ganadoras de varios reconocimientos y sobre ocho miniaturas de pedales antiguos, cada una con su legendaria historia.

Para información y para conocer todo el calendario de actividades del 10th Annual Gathering, llama al Centro de Información al 787-767-5202 o accede a: www.plazalasamericas.com o www.facebook.com/plazalasamericas.