Volvo Cars retirará plásticos de un solo uso de todas sus oficinas, comedores y eventos alrededor del mundo para fines de 2019. La decisión refleja el apoyo activo de la compañía a la campaña de Mares Limpios del Medio Ambiente de las Naciones Unidas y señala su ambición de minimizar su huella ambiental global.

El fabricante de autos premium reemplazará más de 20 millones de artículos de plástico de un solo uso, como tazas, recipientes para alimentos y cubiertos, con alternativas más sostenibles, incluidos productos biodegradables hechos de papel, pulpa y madera. Esto equivale a la eliminación de más de 500 artículos de plástico por empleado por año.

El cambio se implementará de forma incremental. A finales de 2018, los plásticos de un solo uso se eliminarán de los eventos mundiales, como los lanzamientos de automóviles, así como de todas las oficinas y restaurantes en las instalaciones de Volvo Cars en China, Bélgica, los Estados Unidos, Suecia y Malasia.

Durante 2019, todas las compañías de ventas nacionales (NSCs) eliminarán los plásticos de un solo uso de sus operaciones, incluidos los eventos locales.

"La acción del sector privado es clave para avanzar en la lucha contra la contaminación por plástico y la sensibilización. No podemos esperar a un acuerdo legislativo vinculante", indicó Lisa Emelia Svensson, directora de Ocean at UN Environment. "En los próximos 10 a 15 años, la producción mundial de plástico se duplicará, partes de las cuales terminarán en océanos si no cambiamos hoy. Damos la bienvenida a Volvo Cars diciendo que no a los plásticos de un solo uso y es genial verlo liderar con el ejemplo”.

Volvo Cars estima que la implementación del 2018 por sí sola dará como resultado el reemplazo de más de 140 toneladas de artículos de plástico de un solo uso con alternativas sin plástico.

"La contaminación de los plásticos es uno de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo", comentó Stuart Templar, director de Sostenibilidad de Volvo Cars. "Nos tomamos nuestra responsabilidad en serio. Debemos hacer nuestra parte para ayudar a abordar este problema global”.