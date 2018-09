Con el propósito de presentar su área Pet Friendly y sus innovadores accesorios para mascotas, Volvo realizó la actividad Volvo Pet Day.

El showroom de Volvo en la avenida Kennedy fue el escenario perfecto para llevar a cabo este evento, donde los asistentes pudieron disfrutar de amenidades como: área de spa y juegos para mascotas, recreación para los niños con juegos inflables, pinta caritas, algodón de azúcar, palomitas de maíz, música en vivo, entre otros. La marca Royal Canin deleitó a los caninos con artículos de la marca.

Volvo es una marca reconocida por diseñar vehículos para hacer la vida de los conductores, una más fácil, orientando sus esfuerzos y constantes innovaciones, en la tecnología de la seguridad para todos los que viajan en uno de sus autos.

Durante el día de la actividad, Volvo dio a conocer a los presentes su gama de accesorios con personalización, resistencia al clima, confeccionados bajo el ingenio y la tradición sueca mediante un cuidado minucioso de los detalles y sin perder un ápice de su lujo, que se adaptan a las mascotas.

“Las mascotas son parte integral de la familia, por lo que queremos dar a conocer que nuestro showroom es un área sin limitaciones para todos. Contamos con accesorios para mascotas como arnés, jaulas integradas para su seguridad y cubre baúles para preservar el estado del auto sin preocupación de pisadas”, añadió Jean Lacascade, gerente de Operaciones de Volvo Car Puerto Rico.

Todos sus modelos permiten un uso múltiple y creativo; el Volvo XC90, es el SUV de tres filas de asiento que representa la visión de simplificar la rutina de los conductores, ganador de más de 100 premios a nivel mundial y el modelo que marcó el nuevo inicio de Volvo a nivel mundial. El Volvo XC60 es el complemento perfecto para una vida activa, cumpliendo con las necesidades de cualquier estilo de vida. Galardonado en el prestigioso premio de seguridad Euro NCAP Best in Class Safety Awards y ganador del North American Utility Of the Year 2018.

El recién lanzado Volvo XC40 y nombrado Auto Europeo del Año 2018, es el primer modelo de la nueva arquitectura de vehículo modular compacta (CMA) de Volvo Cars, que respaldará todos los próximos automóviles de la serie 40, incluyendo autos completamente eléctricos.

Además, dentro de su amplio portafolio de productos vanguardistas y de lujo, también se encuentran el V90 Cross Country para aquellos aventureros que buscan comodidad y más espacio y el S90 dentro de la categoría de sedán.