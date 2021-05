Como una aportación al desarrollo de la industria cinematográfica en Puerto Rico, Artocarpus 76, organización sin fines de lucro fundada por el actor Modesto Lacén, ofrece su primer campamento especializado en el séptimo arte para niños y jóvenes.

La serie de talleres se ofrecerá en modalidad presencial, de lunes a viernes, comenzando el 7 de junio y finalizando el 2 de julio de 2021, en el horario de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Los talleres cinematográficos se concentrarán en las áreas de Dirección, Actuación, Redacción de Guiones, Musicalización, Diseño de Arte y Apreciación.

¡Acción es el primer campamento especializado en el séptimo arte para niños y jóvenes, creado por el actor Modesto Lacén.

El campamento de cine ¡Acción! cuenta con un grupo de líderes y mentores reconocidos en la industria como el crítico de cine Juanma Fernández París, el músico y compositor Enrique Bayoán Ríos Escribano, el guionista Joaquín Octavio, la actriz Frances Sánchez y el productor de contenido Ramón Andino. La programación del campamento contará, también, con actividades como: charlas con artistas invitados, excursiones y una presentación final presencial de los cortometrajes realizados con celulares. Esta oportunidad única es dirigida a niños y jóvenes entre las edades de 8 a 16 años.

“El propósito principal del campamento es que los jóvenes tengan un conocimiento integral del cine y exploren qué faceta les gusta más. Para mí, es primordial que entiendan que es un trabajo de equipo y que todos los departamentos son igualmente importantes”, dijo Lacén entusiasmado.

Asimismo, Centro Sereno, sede de la organización Artocarpus 76, continuará su programación en modalidades híbrida, presencial y virtual para adultos a partir del 3 de junio. Además de Actuación, Literatura y Guion, la organización ofrecerá nuevos cursos de Dirección de Documental, Producción, Musicalización, Diseño de Arte y, por primera vez en la isla, un Showcase con Directores de Casting locales. La nueva plantilla de recursos cuenta con Greg Barreto, Ilia Vélez y Mariem Pérez, creadores del laureado documental “Rita Moreno, Just a girl who decided to go for it”.

“El cine no es solo actuación, por eso nos interesa ofrecer cursos sobre el trabajo técnico, del de detrás de cámara” comentó el histrión.

Para más información, sobre los horarios y los talleres, visita www.artocarpus76.com o llama al 787-709-1975. @Artocarpus76 en Instagram y Facebook.