Seguramente, te has planteado hacer una carrera profesional en corto tiempo y te preguntas por dónde comenzar, qué puedes estudiar y cómo puedes lograrlo. Sencillo, NUC University ofrece los cursos más variados, completos y accesibles para obtener una certificación en el campo técnico donde interesas desarrollarte. La División Técnica de NUC University, en sus trece centros a través de todo Puerto Rico y en su división en línea, ofrece más de 30 programas técnicos que te permiten completar una carrera en corto tiempo. La mayoría de estos programas pueden terminarse entre 8 a 12 meses.

Dentro de la oferta de grados asociados, también conocidos como carreras cortas, NUC University provee opciones en las áreas de artes culinarias, tecnología, enfermería, salud y programas técnicos, entre otros. Los programas incluyen cursos que te preparan para reparar computadoras, manejar tecnología de redes y desarrollo de aplicaciones o trabajar con tecnología de ingeniería eléctrica en energía renovable, entre otros. Cada programa cuenta con profesores altamente capacitados, especializados y experimentados en sus áreas.

La oferta académica de NUC University está al día con las profesiones de gran demanda laboral y sincronizada con los intereses de los estudiantes. Ajustándose a la realidad y a las necesidades de los alumnos, la institución cuenta con distintas modalidades de estudio que incluyen programas 100 % en línea y programas híbridos, que incluyen clases presenciales en los centros y en línea.

Todos los programas de NUC University y su División Técnica IBC están autorizados por la Junta de Instituciones Post Secundarias (JIP) y están acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Los programas asociados y de bachillerato de Enfermería de NUC University están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN).

¡Aún estás a tiempo para matricularte en tu mejor opción universitaria y cumplir tu sueño!

Para información adicional y detalles sobre cómo matricularte, llama o envía un mensaje por WhatsApp al 787-331-9400. También puedes buscarlos en nucuniversity.com y en las redes sociales como NUC University.