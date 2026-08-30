Conoce a los Colegiados Distinguidos 2026

Hari Sabnani Castro, Servicios Distinguidos en la Industria y el Comercio

Hari Sabnani Castro (Suministrada)

Es el fundador, presidente y CEO de Alivia Health Network, la mayor operación farmacéutica local de la isla. Bajo su liderazgo, Alivia cuenta con 728 empleados, procesa más de 1.6 millones de recetas y atiende a más de 230,000 pacientes anualmente.

Sabnani Castro posee más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en Puerto Rico, el Caribe y América Latina. Anteriormente, fue gerente general de Quest Diagnostics para Puerto Rico y América Latina, y vicepresidente de Ventas y Mercadeo de Cardinal Health Puerto Rico. También ocupó posiciones de liderazgo en Wyeth/Pfizer, Johnson & Johnson y Eli Lilly.

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Actualmente, participa en diversas juntas y comités relacionados con la salud, incluyendo la American Cancer Society, la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico.

Joel Rodríguez Fernández, Servicios Distinguidos al Colegio

Joel Rodríguez Fernández (Suministrada)

Es fundador y principal oficial de Expert Accounting Group, en San Lorenzo, una práctica independiente que tiene el firme compromiso de servir a la comunidad.

Dentro del Colegio de CPA ha dejado una huella a través de su participación activa en los comités de Diversidad, Equidad e Inclusión; Firmas de CPA y Practicantes Independientes; y Proyección Pública. Asimismo, se ha destacado como moderador y colaborador de iniciativas como Martes de Números, Quiero Ser CPA y la campaña “Búscanos, Estamos para Ti”, entre otros proyectos.

Además, es un colaborador asiduo en entrevistas y espacios de orientación en los medios de comunicación, donde comparte su conocimiento y experiencia sobre temas contributivos y de finanzas personales. De igual forma, participa activamente como recurso en seminarios y en el Programa de Mentoría, contribuyendo al desarrollo profesional de sus colegas.

Es un apasionado de la cultura puertorriqueña, colabora con organizaciones comunitarias y promueve el arte y el folclore como herramientas de transformación social.

Carolina Cubero Rivera, Servicios Distinguidos en la Educación

Carolina Cubero Rivera (Suministrada)

Es catedrática auxiliar del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde ejerce la docencia desde 2016. Imparte cursos de Introducción a la Contabilidad, Sistemas de Información de Contabilidad y Auditoría, además de ofrecer asesoría académica y orientación para la preparación del examen de CPA.

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Su compromiso educativo se extiende a la enseñanza de cursos de repaso Becker y a seminarios de educación continuada para el Colegio, donde integra el Comité de Enlace con Instituciones Educativas desde 2022.

Cuenta con un doctorado en Administración de Empresas, dos maestrías y un bachillerato en Contabilidad. Su experiencia previa como auditora de tecnologías de información en PwC y FirstBank Puerto Rico enriquece su práctica docente. Su labor educativa busca preparar a profesionales capaces de responder a los retos y transformaciones de la profesión.

Francisco Fernández Nieves, Servicios Distinguidos a la Profesión

Francisco Fernández Nieves (Suministrada)

Posee un bachillerato en Gerencia Industrial de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y posee una maestría en Contabilidad de la Universidad Interamericana; además de estudios de contabilidad en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Cuenta con una destacada trayectoria en el campo de la contabilidad pública desde 1978, cuando se incorporó a Touche Ross & Co. Actualmente, es socio a cargo del Departamento de Auditoría de R.S. & Associates, CPA-PSC. Previamente, trabajó durante 20 años en Deloitte & Touche, donde adquirió amplia experiencia en auditoría de diversas industrias, incluyendo seguros, banca, construcción, hospitales, universidades y gobierno.

Ha contribuido activamente al desarrollo de la profesión mediante su participación en comités del Colegio como el de Ética Profesional, Revisión de Calidad y del AICPA, además de impartir cursos en nuestra Institución.

Desde 2009 hasta enero de 2025, integró, y presidió en distintos términos, la Junta de Contabilidad de Puerto Rico. Fue miembro del comité de finanzas y administración de la Asociación Nacional de Juntas de Contabilidad y actualmente es miembro del Comité de Auditoría.

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Diana Rodríguez Maldonado, Servicios Distinguidos en el Gobierno

Diana Rodríguez Maldonado (Suministrada)

Posee un bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en la práctica de la contabilidad, gran parte de los cuales han estado dedicados al sector gubernamental.

Desde septiembre de 2012 se desempeña como ejecutiva en asuntos contributivos del Área de Política Contributiva del Departamento de Hacienda. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2024 ocupó el cargo de subsecretaria auxiliar de Política Contributiva de dicha agencia.

Previo a su ingreso al Departamento de Hacienda, trabajó en varias firmas de CPA, tanto locales como internacionales.

Miguel Fonseca Crespo, Servicios Distinguidos a los Colegiados

Miguel Fonseca Crespo (Suministrada)

Obtuvo su bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Su trayectoria profesional incluye importantes responsabilidades en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), donde ocupó diversos cargos, incluyendo el de director ejecutivo. En el 2005 fundó FONSECA CPA & CO., CSP, ofreciendo servicios de auditoría, contabilidad, consultoría y asesoría a municipios, agencias gubernamentales y entidades privadas.