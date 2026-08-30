Reconocen la trayectoria y legado de Edgardo “Tuto” Sanabria Valentín

El Colegio de CPA, a lo largo de sus 53 años de historia, ha contado con el compromiso, la visión y el liderazgo de presidentes que, en cada etapa, han contribuido a fortalecer la institución y a elevar el prestigio de la profesión.

El 27 de agosto, durante la actividad de reconocimiento a los Colegiados Distinguidos, se destacó el legado del expresidente Edgardo “Tuto” Sanabria Valentín, quien desarrolló, durante más de 40 años, una sólida trayectoria en el campo contributivo, tanto en la práctica privada como en el servicio público. En este último ámbito, ocupó el cargo de secretario auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda y participó en importantes reformas contributivas.

Durante su presidencia del Colegio de CPA, de 1999 a 2000, impulsó iniciativas dirigidas a la educación, la orientación pública y el fortalecimiento institucional. Entre estas se destacaron la celebración de la primera Conferencia de CPA en la Empresa Privada, el primer Foro de la Industria de la Salud y una campaña educativa dirigida al público sobre la designación de CPA. Asimismo, promovió una mayor participación del Colegio en asuntos legislativos y de política contributiva.

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