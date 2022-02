Las enfermedades cardiovasculares, al ser de las causas principales de muerte en el mundo, son de las más estudiadas, por lo que existe un catálogo extenso de estudios epidemiológicos que exponen cuáles son los factores que, de estar presentes en una persona, predisponen y aumentan la probabilidad de tener algún evento cardiovascular en el futuro. Frente a esta realidad pueden surgir varias interrogantes, ¿son iguales todos los factores de riesgo? ¿Se pueden evitar?

Según el cardiólogo Hilton Franqui Rivera, existen factores de riesgos modificables y no modificables. La primera categoría se refiere a los factores que se pueden eliminar o manejar con cambios en el estilo de vida o dieta del individuo. Entre este tipo de causantes, se encuentra el tabaco, que es de los más peligrosos.

“Fumar es un factor de riesgo terrible para todo tipo de enfermedad cardiovascular”, subrayó Franqui Rivera.

El tabaquismo hace que el corazón se esfuerce más, debido a que acelera la frecuencia cardíaca, contrae las arterias principales y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón, según el Instituto del Corazón de Texas.

Además, de acuerdo con una publicación del Departamento de Salud de Puerto Rico, el tabaco aumenta las probabilidades de desarrollar diabetes, enfermedad que también es un factor de riesgo controlable para la salud del sistema cardiovascular.

Las personas diabéticas, de otro lado, tienen una glucosa elevada que facilita la formación de placas en el corazón y acelera las enfermedades cardíacas, explicó el doctor. Sin embargo, existen maneras para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Entre estas, se encuentran: el ejercicio, una dieta alta en fibra y la buena hidratación.

La actividad física y una dieta balanceada baja en grasas saturadas también puede prevenir la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la obesidad, otros contribuyentes al padecimiento de enfermedades cardiovasculares.

Factores de riesgo modificables adicionales

l ● Estrés

l ● Consumo excesivo de bebidas alcohólicas

l ● Tomar anticonceptivos orales

Por otra parte, los factores no modificables son los que no se pueden cambiar, tales como: el sexo, la herencia, la edad y la raza, precisó Franqui Rivera.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, “en el 2018, los afroamericanos tenían un 30 % más de probabilidades de morir de enfermedades del corazón que los blancos no hispanos”.

Mientras más factores de riesgo una persona tenga, mayores son las probabilidades de que padezca de alguna condición del corazón. Incluso, los doctores pueden calcular el riesgo de un paciente de tener un evento cardíaco en los próximos diez años, utilizando fórmulas logarítmicas.

“Es algo que se hace cuando se ve a una persona por primera vez o cada cierto tiempo en las visitas de rutina”, expresó el cardiólogo. De esta manera, se pueden determinar las terapias adecuadas para el paciente antes de que la enfermedad progrese.

De acuerdo con Franqui Rivera, la prevención es la clave para conservar un sistema cardiovascular sano. Mantener buenos hábitos alimentarios, ejercitarse con frecuencia y eliminar los factores de riesgo modificables podrían reducir significativamente las probabilidades de padecer de alguna enfermedad cardíaca.

Asimismo, es recomendable que los adultos visiten rutinariamente a su doctor primario para someterse a pruebas que reflejen si hay algún problema en su sistema cardiovascular, sin importar que el individuo se considere saludable.

El cardiólogo explicó que, muchas veces, las personas no perciben que están perjudicando la salud de su corazón, debido a que no sienten molestia hasta 20 o 30 años después. Por ejemplo, puede ser difícil que una persona que no visita a su doctor de manera consistente se entere de que tiene la presión arterial alta, debido a que los síntomas pueden ser demasiado leves. El cuerpo comenzará a mostrar señales años más tarde en la vida del paciente, cuando ya la condición sea mucho más severa.

Aunque el Registro Demográfico de Puerto Rico identificó las enfermedades del corazón como la principal causa de muerte en el país, continúa habiendo una falta de conocimiento ante la mortalidad de estas condiciones.

“Lamentablemente, el grueso de la población puertorriqueña necesita crear conciencia de lo importante que es tener hábitos saludables desde temprano en la vida”, afirmó el cardiólogo.

El doctor también sostuvo que esta problemática puede ser resultado de un sistema de salud pobre en el que obtener seguimiento óptimo de enfermedades cardiovasculares no es accesible para todos.