Atención fan de Harry Potter: Por primera vez podrás encontrarte con los “Death Eaters”. Estos Mortífagos, como se conocen en español, son los seguidores devotos de Lord Voldemort y no habían estado antes disponibles para verlos en Universal Orlando Resort. A partir del 14 de septiembre, sí estarán, y serán parte de la nueva experiencia de proyección de luz, "Dark Arts at Hogwarts Castle" (Artes Oscuras en Hogwarts Castle), que estrenará en esa fecha en Islands of Adventure, uno de los tres parques del complejo de entretenimiento.

El espectáculo usará sofisticada tecnología para sus proyecciones, efectos especiales y luces para traer una nueva dimensión de magia a la vida en el castillo de Hogwarts, que está en The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade, el primero de los mundos del mago inglés abiertos en Universal Orlando. Allí es donde podrán verse estos “Death Eaters” conocidos por su lealtad y práctica de las Artes Oscuras.

El show se presentará en noches selectas por tiempo limitado, hasta el 15 de noviembre y dará inicio cuando una luz verde y niebla penetrará la aldea, lo que marcará la llegada de los Mortífagos. Según los describen en Universal, ellos recorrerán Hogsmeade de forma espeluznante, acechando entre los invitados y practicando las Artes Oscuras sin tener en cuenta las leyes mágicas.

Luego, "Dark Arts at Hogwarts Castle" iluminará un lado más oscuro del Wizarding World mientras criaturas siniestras y villanos, como Dementores, Aragog, Mountain Trolls, Thestrals y otros, ocultan el castillo a través de una exhibición de luz, música y efectos especiales.

Cuando los visites, no te extrañe la petición para convoques tu fuerza interior y enfrentes con valentía las artes oscuras y el rostro del poderoso mago oscuro Lord Voldemort, hasta que el hechizo Patronus, una de las más famosas, difíciles y poderosas defensas de los encantos de las Artes Oscuras en el Wizarding World, se lance.