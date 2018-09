Esta es una pregunta que nos hacen muchos lectores y que usualmente viene acompañada de otra pregunta, ¿cómo puedo solicitarlo? Lo primero que uno tiene que saber es cuáles son sus habilidades y destrezas, qué metas tiene en la vida y, muy importante, qué tipo de trabajo uno está dispuesto a realizar. Además, hay que evaluar si lo que se busca es irse a navegar, es decir trabajar todo el tiempo en el barco o trabajar con una línea de cruceros, en trabajos administrativos, incluyendo los de servicio al cliente, pero en tierra.

Para nuestra gente, el proceso de selección y reclutamiento es distinto al de otros latinos, ya que como ciudadanos americanos, no se necesita pasar el filtro de la visa de trabajo, ni otra documentación de inmigración. Eso hace que no todos los trabajos se tengan que solicitar con agentes reclutadores, sino que en muchas compañías de crucero se pueda solicitar directamente en sus páginas web, esto hace más fácil el proceso y brinda oportunidades de seleccionar entre una amplia gama de posiciones.

La presencia boricua en las líneas de crucero comerciales no ha sido tan abundante como en otras industrias, pero sí los hay y muy destacados, como en Royal Caribbean, por ejemplo, donde la representación boricua en las posiciones más altas incluyen al capitán Tomás Busto. Este fue el primer capitán boricua de un crucero, que estuvo primero en el Adventure of the Seas y ahora en el Freedom of the Seas. Igualmente, hay un segmento que está creciendo y se nota cuando viajamos en algunas líneas de crucero, que es el de la clase artística. En Norwegian Cruise Line nos encontramos con José “Freddie” Méndez y Rosamil Molina, integrantes de Latin Fiesta quienes soñaban hace solo un año con conocer el mundo, y los hemos visto ya navegando por Europa con la empresa de cruceros.

Muchos de los empleos que hay disponible en Alaska son para medios de transporte, incluyendo trenes, cuyos vagones son manejados por compañías de crucero. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media) (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Dependiendo del país de residencia y de las habilidades o experiencia es el proceso de reclutamiento. Para quienes sí requieren permisos de trabajo, las empresas tienen oficinas de reclutamiento en países como Guatemala, Honduras, Argentina y República Dominicana, entre otros, que se encargan de todos los trámites. En estos casos, usualmente la mayor demanda de trabajo es para labores de servicio, tanto en cocina como en restaurantes y limpieza de habitaciones, labores que no están bien remuneradas porque no les aplican las leyes de trabajo mínimo federal, sino salarios básicos bajos. Sin embargo, esos empleados (que trabajan muchas veces más de 12 horas al día), reciben propinas sustanciales, lo que unido a que tienen gastos mínimos durante la duración de su contrato, que es de unos seis a nueve meses (dependiendo de la línea de cruceros), y al desempleo alto en sus países, lo convierte en una opción que muchos consideran atractiva, y que les permite ahorrar o enviar dinero a sus familias.

Alaska

Un caso único es el de Alaska, porque allí se reclutan miles de empleados para la temporada de cruceros que va desde mayo hasta septiembre y se considera a las líneas de crucero entre las principales fuentes de trabajo de ese estado, aunque los empleados llegan de todo Estados Unidos. Esos empleos no son navegando, sino en tierra en posiciones que van desde personal de servicio al cliente en los hoteles de los que las líneas de crucero son dueños en Alaska, hasta choferes de autobuses, que también son propiedad de ellos, directores de tours, guías turísticos y empleados para medios de transporte, incluyendo para los trenes, cuyos vagones son comprados y manejados también por las compañías de crucero. Una de las empresas que recluta para líneas de crucero como Holland America y Princess Cruises, que son líderes en Alaska es el HAP Group.

Pero este tema no se puede concluir sin una recomendación. En los cruceros se trabaja y mucho, y aunque para muchas personas es la opción para ganar dinero y conocer el mundo, allí no se va de turista, además de que hay que tomar en cuenta que los largos contratos te alejarán de tu hogar. Quienes quieren conocer más de las posibilidades disponibles, pueden consultar las páginas web de las líneas de crucero.